Байден поставит ультиматум Путину и даст последний шанс все исправить, – Фейгин
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден прибудет с официальным визитом в Польшу 20-21 февраля. В своем выступлении Байден может обратиться к русскому диктатору в ультимативной форме.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин. Он убежден, что если Путин не прислушается к словам лидера США и "продолжит мясорубку", с ним больше никто не будет разговаривать, а начнет действовать.
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Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден в Польше озвучит сообщения, которые найдут отклик у союзников и партнеров.
Фейгин предположил, что президент США выступит с определенным ультиматумом. Вероятно, Владимиру Путину дадут срок, последний шанс, чтобы все поправить. Если этого не произойдет, то могут быть приняты различные решения, чтобы закончить войну в 2023 году, говорится в частности о самолетах и ракетах дальнего действия.
Внутриполитические факторы
По словам Фейгина, роль сыграют и внутриполитические факторы Америки. Ведь через полтора года в США пройдут выборы, поэтому Байден не может заходить в предвыборную кампанию с длительной войной.
Байдену нужно прийти туда как победителю. Это единственный шанс для него остаться на второй срок,
– добавил оппозиционер.
Фейгин о визите Байдена в Польшу: смотреть видео
Байден может обратиться к Путину
Фейгин уверен, что Байден выдвинет ультиматум России, иначе зачем ему ехать в Польшу, которая близка к границам Украины. Посетит ли после этого Байден Украину – неизвестно. Здесь, в первую очередь, играет вопрос безопасности.
Оппозиционер предположил, что эта речь станет символической. Лидер США подвержен символизму, ведь и ленд-лиз он подписал 9 мая.
За словам Байдена кое-что и стоит. Это не просто брошенные угрозы, у этого есть достаточно конкретное военно-материальное наполнение.
– добавил говорящий.
Соответственно, если Кремль не прислушается, у Украины будут самолеты и дальнобойные ракеты, уверен оппозиционер.
Он подчеркнул, что Путин тоже понимает это. Однако у кремлевского диктатора нет иного выхода. Если он уведет войска и прекратит войну – это самоубийство, а если не сделает этого – это самоубийство несколько отложено на потом.
Байден планирует визит в Польшу: что известно
- Посольство США в Варшаве написало, что 20-22 февраля президент США Джо Байден посетит Польшу. Там американский лидер выступит с речью, в которой будут поднимать такие темы поддержки Украины в войне.
- На брифинге 17 февраля представитель администрации президента США по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эта речь, вероятно, будет содержать послание Владимиру Путину.
- Интересно, что в Польшу Байден прибудет в день, когда Владимир Путин анонсировал свое обращение к федеральному собранию. В Офисе Президента заявили, что визит символичен и будет свидетельствовать о еще большем объеме поддержки Украины.