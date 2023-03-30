В Австрии пророссийские депутаты покинули парламент во время выступления Зеленского

В Австрии депутаты ультраправой партии свободы (FPÖ) организовали протест президенту Владимиру Зеленскому. Депутаты покинули зал парламента, когда проходило онлайн-обращение лидера Украины.

Депутаты воплотили анонсированное ранее обещание о протесте во время выступления Зеленского. Таким образом, пророссийские депутаты выразили протест против нарушения нейтралитета Австрии.

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Депутаты повесили таблички с надписями "Место для мира"

Депутаты от FPÖ присутствовали в начале речи Зеленского, а затем ушли. Они повесили на свои места таблички с надписями "Место для мира" и "Место для нейтралитета".

"Грустно, что FPÖ является единственной партией в парламенте, которая серьезно относится к нашему вечному нейтралитету, тем самым выступая за мир", – заявлял ранее лидер партии Герберт Кикль.

Ультраправые австрийские депутаты вышли во время выступления Зеленского: видео

Из пяти партий, представленных в парламенте, FPÖ занимает третье место по количеству мест в нижней палате.

Обращение президента Украины к австрийским парламентариям планировали еще в прошлом году. Но оно так и не состоялось из-за сопротивления FPÖ.

После начала полномасштабной войны украинский президент среди стран ЕС не выступил только в парламентах Болгарии и Венгрии.

Что Зеленский сказал австрийцам

Онлайн выступление Зеленского началось в 09:05 по местному времени и длилось около 10 минут. Глава государства отметил невозможность придерживаться морально нейтральной позиции против зла.

Зеленский поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь Украине, поддержку энергетического сектора, разминирование и за реабилитацию украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Президент пригласил Вольфганга Соботку, спикера нижней палаты парламента Австрии и других парламентариев в Украину, чтобы они могли увидеть, что война России принесла в Украину.