Триумф ультраправых и ультралевых в Германии: есть ли еще время у Шольца и что это значит для Украины

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В Германии проходят земельные выборы и уже первый их этап принес большую неожиданность для всех тех, кто не следит за немецкой политикой. Дело в том, что впервые со времен живого Гитлера на немецких выборах победили ультраправые. Но это лишь половина беды.

24 Канал рассказывает об опасности усиления популистов в Германии, напоминает о "теории подковы", отправляет действующих немецких чиновников на работу над ошибками и прогнозирует их провал.

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Почему ультраправые набирают популярность в восточной Германии

1 сентября 2024 состоялись местные выборы в Тюрингии и Саксонии. Напомним, что Германия, точнее ФРГ – имеет федеративное устройство, а потому региональные выборы в ландтаги очень важны, ведь собственно они и формируют политический ландшафт, хотя прямо не влияют на внешнюю политику федерального правительства, но влияют косвенно (потому что именно в этих землях размещены базы НАТО, хабы помощи Украине, а в будущем – американские ядерные ракеты средней дальности).

Тюрингия и Саксония – восточногерманские земли, часть бывшей зоны советской оккупации, известной как ГДР (на русском ГДР).

Именно в столице Саксонии, городе Дрезден, когда-то начинал свой путь действующий российский диктатор, а тогда – офицер КГБ (по-русски – Комитет Госбезопасности) Владимир Путин.



Удостоверение, выданное Штази молодому Путину / Фото bstu.de

Парадоксальным образом эта связь сохраняется. И между бывшей колонией и метрополией до сих пор есть определенная симпатия, основанная то ли на причудливом варианте Стокгольмского синдрома, то ли ностальгии, умноженной на ресентимент и экономические проблемы.

ГДР, которая была флагманом всего советского блока и "витриной социализма", даже после более 30-ти лет после разрушения Берлинской стены до сих пор остается "двоечником капиталистического обучения". Экономический, социальный, политический, культурный и еще бог его знает какой разрыв между Западом и Востоком (как бы этому факту не удивлялись украинские читатели) до сих пор сохраняется и он разительный.

Такая ситуация – животворная среда для роста популистов. Собственно, они и растут (не забываем, что в Восточной Германии реальной денацификации так и не произошло). Поэтому неудивительно, что ультраправая и откровенно экстремистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) буквально за 10 лет превратилась из маргиналов в мощную политическую силу, которая сейчас претендует не только на единичные места во власти, а на фракции, коалиции, а иногда и большинство.



Алиса Вайдель (в центре) вместе с переизбранным со-лидером AfD Тино Хрупалла (второй справа) и другими партийными деятелями / Фото AFP

Холодный душ для немцев 1 сентября

Собственно, это и происходит прямо на наших глазах. В Тюрингии АдГ получила более 30 процентов голосов (точный результат – 32,8), обойдя классические партии.

Действующая партия власти (СДПГ – немецкие социал-демократы) вообще заняла провальное 5 место, а вторыми финишировали ХДС (правоцентристы и ныне главная оппозиционная сила получили 23,8%).

При этом другая часть правящей коалиции ФРГ – "зеленые" и "свободные демократы" – вообще не преодолели проходной барьер в 5%.

В Саксонии "зеленые" все же попали в ландтаг (5,1%) СДПГ взяла 7,3%, а АдГ благодаря пересчету голосов из-за якобы ошибки программного обеспечения все же избавилась от так называемого "блокировочного меньшинства", иначе было бы совсем плохо. Впрочем, даже второе место с результатом 30,6% (первое взяли ХДС – 31,9%) говорит об очень тревожных тенденциях.

Как немцы голосовали в Тюрингии и Саксонии / Инфографика DW

Есть все основания полагать, что парад триумфов ультраправых продолжается. Следующие земельные выборы пройдут в Бранденбурге 22 сентября 2024 года. Там у АдГ также довольно неплохие шансы, потому что это тоже восточная Германия.

Поскольку это последние земельные выборы в 2024 (следующие пройдут зимой 2025 в Гамбурге), их результат будет перед глазами в следующие несколько месяцев и будет неким слоном в комнате для тех, кто будет голосовать на федеральных выборах 28 сентября 2025 года.

Эффект Сары Вагенкнехт

Но и это еще не все. Еще одним триумфатором выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии стал "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ или на немецком – BSW). В Тюрингии и Саксонии ССВ взял третьи места (15,5% и 12% соответственно).

А кто же это такие? А это ультралевые, то есть те самые "левачки" из мемов украинских соцсетей, где ежедневно доказывают, что "коммунизм не работает". Партию официально зарегистрировали только в январе 2024 года, она откололась от Левой партии Германии (ЛПГ или Der Linke) – модифицированного гибрида, основой которого стали коммунисты из правящей в ГДР Социалистической Единой Партии Германии (СЕПГ).

Лицо ССВ – Сара Вагенкнехт, официальная коммунистка с 19 лет. Она начала свою политическую карьеру еще в ГДР, а затем более 30 лет скиталась в капиталистическом мире и даже была депутатом Европарламента, но нашла свое истинное призвание в ненависти к Украине (и любви к России).



Сара Вагенкнехт / Фото dpa, Hannes P Albert

Сейчас основой политического кредо Вагенкнехт является прекращение помощи Украине и разоблачение того факта, что "власть в Киеве захватили нацисты". Об этом она взывает с 2016 года, но услышали ее только сейчас. Не в последнюю очередь благодаря стараниям российской пропаганды, которая всячески подсвечивает деятельность Сары и ее политсилы.



И хотя сама политик не совсем соответствует российским представлениям о красоте и скрепах (потому что является открытой лесбиянкой), это отнюдь не останавливает хвалебные потоки российской пропаганды.

Так же, как, кстати, и прославление ультраправой "Альтернативы для Германии". Напомним, что Россия на официальном уровне осуждает неонацизм и различные правые уклоны в политике, зато в реальной жизни аткивно воспроизводит эти практики сама, а также спонсирует и поддерживает ультраправых в Европе, в частности, в Германии.

При этом сейчас немецкие правые экстремисты уже не прячутся и открыто прославляют Путина, как, например, издатель ультраправого журнала Compact Юрген Эльзессер.

И, конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина,

– "товарищ" Эльзессер прославляет российского тирана в Магдебурге 17 августа 2024 года на земельном съезде отделения АдГ в Саксонии-Анхальт под бурные аплодисменты присутствующих.

Как Эльзессер прославляет Путина в Германии: смотрите видео

Как работает Немецкая подкова и что это такое

Весной 2023 года авторитетное издание Washington Post провело большое расследование российских влияний в Европе и доказало, что Россия спонсирует и поддерживает не только ультраправые движения в Германии, но и ультралевые. Более того, особенно активна она в Германии.

Именно под эгидой России ультраправые и ультралевые проводят похожие акции – манифестации против предоставления Украине оружия, блокирование военных баз НАТО, шествия за мир и экологию, за снятие санкций с России, возобновление работы "Северных потоков" и еще много всего другого.

Журналисты Washington Post доказали, что все эти акции имеют общую стратегию, которая разработана российскими политтехнологами под руководством заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко (того самого сектанта-методолога и саентиста, который сейчас является политическим куратором "новых территории", то есть оккупированных Россией украинских земель).

Задачей группы Кириенко была активизация работы именно по Германии, а целью – дискредитация ЕС и НАТО, возвращение "любви к России" и потенциальное снятие санкций с России и восстановление дружбы времен Шрёдера и Меркель.

Одним из планов россиян было переформатирование подшефных политсил, а именно – объединение ультраправых (АдГ) и ультралевых в одну партию "немецкого единства". Эта идея нашла свою поддержку, иначе как объяснить, что депутаты от АдГ начали прямо хвалить в Бундестаге коммунистов, проводить совместные акции и пикеты на улицах и устраивать друг другу "теплые ванны" в своих СМИ.

Пожалуй, лучшим примером является ультраправый журнал Compact, который в 2022 году вышел с обложкой с портретом Вагенкнехт и подписью, что и – "лучший канцлер для левых и правых".



Странные дела – рупор ультраправых журнал Compact прославляет дочь иранского эмигранта и открытую лесбиянку, замужем за мигранткой

После прочтения последних абзацев "внутренний политолог" внутри читателя должен возмутиться и спросить – как вообще такое возможно?

Поэтому должны ответить – такой странный на первый взгляд симбиоз ожесточенных идеологических врагов вполне возможен и даже давно описан в политологии под названием "теория подковы".



Он заключается в том, что ультралевые и ультраправые на самом деле не находятся на разных полюсах политического спектра. Точнее, сам этот спектр – не линейный, а имеет вид некой "подковы", поэтому на самом деле крайности ближе друг к другу, чем тот самый "центр".

Эта теория имеет много сторонников и критиков, мы же укажем на ее современные немецкие особенности. Их две. Первая заключается в том, что электоральной базой как АдГ, так и ССВ является кризисная восточная Германия, точнее – недовольные слои общества этих земель (в советские времена сказали бы "рабочий класс").

Вторая и, пожалуй, самая важная, это российские деньги. Именно они лучше всего объединяют российского агента в Германии депутата от АдГ Петра Быстроня и Сару Вагенкнхет, а также других ультра-политиков.

В 2024 году Быстронь и его коллеги из АдГ были разоблачены как агенты влияния России в Европе. Помог их вывести на чистую воду Виктор Медведчук, который привлек этих господ к работе пропагандистской сети "Голос Европы".



Сейчас против Быстроня ведет расследование прокуратура Мюнхена. Также известно, что в 2022 году депутат тайно ездил в Беларусь, вероятно, для встречи с кураторами.

У Германии есть примерно год на спасение: что это значит для Украины

Сейчас в Тюрингии и Саксонии ультраправые и ультралевые официально пока не объединяются. Таким образом, реальную власть в земельных правительствах АдГ, скорее всего, не получит из-за собственной токсичности (здесь стоит ожидать повторения польской истории 2023 года, когда на выборах победила партия "ПиС", но не сумела сформировать правительственную коалицию), потому что это будет и удар по репутации "леваков". Но им ничто не мешает голосовать совместно за нужные им решения и проводить согласованную политику.

Так что коллеги по "немецкой подкове" могут просто выдерживать паузу, чтобы снова всех удивить осенью следующего года.

Именно столько осталось времени до федеральных выборов. Их фаворитами сейчас называют ХДС, но у АдГ и ССВ вполне возможен потенциальный блокирующий пакет, а это означает, что главный по объемам помощи союзник Украины в Европе (и второй в мире после США) может развернуться на 180 градусов. И нам это точно не понравится.

Но мы (то есть Украина) все же можем повлиять на ситуацию – нам нужно победить Россию и устранить ее из уравнения, таким образом мы разрушим политическую адженду немецких агентов влияния России и усилим позиции классических партий.

Напомним, и ХДС, и правящие СДПГ, "Свободные демократы" и "Зеленые" поддерживают Украину. В этой ситуации канцлеру Шольцу необходимо прекратить быть "оскорбленной ливерной колбаской" и еще больше усилить помощь Украине, и не только финансовую, но и вооруженную. Так, речь об уже сотни раз упомянутых "таурусах", танках и самолетах.



Именно на 2025 год эксперты прогнозируют исчерпание ресурсов России для ведения войны против Украины (речь как о деньгах, так и о технике, которую сейчас Россия фактически не производит, а только восстанавливает, то есть имеет дело с ресурсами, которые уже на грани).

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Именно поэтому победа над Россией – это не фантазия диванного аналитика, а потенциальная возможность. Но она станет реальной только при условии, что коалиция союзников Украины усилит свои усилия. И именно личности тихого и не харизматичного технократа (таковы традиции политического лидерства Германии) Олафа Шольца будет отведено очень важное место. Возможно, самое важное (учитывая выборы в США).

Его лично это, к сожалению, от политической смерти не спасет, но даст шанс преодолеть вирус "подковы", а значит – выжить его политсиле и всей немецкой демократии. Потому что мы все очень хорошо знаем историю Мартина Нимеллера и что происходит, когда "он молчал".