Макрон рискнул: что означает для Украины успех партии Ле Пен во Франции

Во Франции ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен с большим отрывом выиграла первый тур внеочередных парламентских выборов. Украине не стоит волноваться, поскольку на данный момент эти голоса не имеют значения.

Те, кто набрал подавляющую часть голосов в первом туре, они станут депутатами Национального собрания Франции. Однако большинство депутатских мест будет распределено во втором туре. Это 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что только тогда станет понятно, кто победил.

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Что для Украины означает успех партии Ле Пен

Ультраправые силы из "Национального объединения" Марин Ле Пен изменили свою риторику и к Украине, и к России. Если раньше лидер партии и ее представители в Европарламенте одобряли действия Кремля, то сейчас осуждают войну страны-агрессора против нашего государства. Даже поддержали Киев в парламенте, хотя со своими оговорками.

Они не будут нашими друзьями, такими последователями. Но то, что у них сейчас более умеренная и прагматичная позиция по войне между Россией и Украиной, в целом это положительная для нас тенденция. Хотя будем смотреть, как они будут вести себя дальше,

– подчеркнул политолог.

"Главное, какое правительство будет сформировано после выборов. Очевидно одно – это не будет правительство, подконтрольное президенту Макрону. Он, скорее всего будет в определенной оппозиции к нему. Это мы также переживали в свое время – противостояние между президентами и правительством. Вот и во Франции возникнет такая ситуация, когда придется искать сложные компромиссы", – добавил он.

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Какая партия может стать победителями выборов

Согласно результатам опросов, наибольшее количество депутатских мест получат ультраправые партии "Национальное объединение" во главе с Ле Пен, однако вряд ли получат абсолютное большинство голосов.

На втором месте – левый альянс "Новый народный Фронт" с 28,1%, центристы президента Эммануэля Макрона пока имеют 20,3%, но нужно знать, сколько мандатов они получат.

Проблема в том, что количество процентов голосов не конвертируется в депутатские места, это будет определяться потом на округах. Кто-то может победить, потому что будут голосовать против другого кандидата.

С кем договариваться о создании коалиции – вопрос, от которого зависит будущее Франции,

– отметил Фесенко.

Макрон, видимо, сделал огромную ошибку. Он рискнул, ведь думал, что удастся объединить все центристские силы против ультраправых. К сожалению, не получилось, поэтому возникают достаточно серьезные вызовы.