Ті, хто набрав переважну частину голосів у першому турі, вони стануть депутатами Національних зборів Франції. Проте більшість депутатських місць буде розподілена у другому турі. Це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що лише тоді стане зрозуміло, хто переміг.

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Що для України означає успіх партії Ле Пен

Ультраправі сили з "Національного об'єднання" Марін Ле Пен змінили свою риторику і до України, і до Росії. Якщо раніше лідерка партії та її представники у Європарламенті схвалювали дії Кремля, то зараз засуджують війну країни-агресорки проти нашої держави. Навіть підтримали Київ у парламенті, хоча зі своїми застереженнями.

Вони не будуть нашими друзями, такими послідовниками. Але те, що у них зараз більш поміркована та прагматична позиція щодо війни між Росією і Україною, загалом це позитивна для нас тенденція. Хоча будемо дивитися, як вони поводитимуться далі,

– наголосив політолог.

"Головне, який уряд буде сформований після виборів. Очевидно одне – це не буде уряд, підконтрольний президенту Макрону. Він, найімовірніше буде в певній опозиції до нього. Це ми також переживали свого часу – протистояння між президентами та урядом. От і у Франції виникне така ситуація, коли доведеться шукати складні компроміси", – додав він.

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Яка партія може стати переможцями виборів

Згідно з результатами опитувань, найбільшу кількість депутатських місць отримають ультраправі партії "Національне об'єднання" на чолі з Ле Пен, проте навряд здобудуть абсолютну більшість голосів.

На другому місці – лівий альянс "Новий народний Фронт" з 28,1%, центристи президента Еммануеля Макрона наразі мають 20,3%, але потрібно знати, скільки мандатів вони отримають.

Проблема у тому, що кількість відсотків голосів не конвертується у депутатські місця, це визначатиметься потім на округах. Хтось може перемогти, бо будуть голосувати проти іншого кандидата.

З ким домовлятися про створення коаліції – питання, від якого залежить майбутнє Франції,

– зазначив Фесенко.

Макрон, мабуть, зробив величезну помилку. Він ризикнув, адже думав, що вдасться об'єднати всі центристські сили проти ультраправих. На жаль, не вийшло, тому виникають достатньо серйозні виклики.