Россия системно вкладывалась в это, – Подоляк объяснил, почему в Европе к власти приходят ультраправые

По итогам выборов в Нидерландах победу одержала ультраправая "Партия свободы", тогда как дружественная в Украине партия премьера Марка Рютте стала лишь третьей. Такой резкий поворот "вправо" происходит во многих странах Европы и полностью отвечает интересам России.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, подъем правых сил в Европе является результатом многолетней программы Кремля, направленной на дестабилизацию западных стран.

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Как Россия способствует приходу ультраправых

Одним из самых наглядных примеров российской дестабилизации в Европе является кризис на финской границе. Россия отправляет туда пакистанских и афганских мигрантов, которые должны "штурмовать Хельсинки". Аналогичная ситуация происходит и на польской границе с 2021 года.

"Это абсолютно понятный процесс. Резкий поворот "вправо" (в Европе – 24 Канал) очевиден, и в это достаточно системно вкладывалась Россия (в течение многих лет – 24 Канал)", – отметил советник ОПУ.

Состоятельные страны Европы долго работали над тем, чтобы построить мультикультурное общество, в котором эмигранты будут помогать им в преодолении дефицита рабочей силы. Но Путин научился использовать это для давления на западные демократии, считая, что в таких условиях классические интеллигентные политики будут проигрывать харизматичным и жестким партиям.

"Война в Украине спровоцировала много хаоса в разных регионах. Эти хаосы провоцируют в том числе и миграцию. А на что будут давить мигранты? На наиболее упорядоченные страны, где есть деньги и рабочие места. Они в эти страны не приходят, чтобы ассимилироваться. Приходящие на территорию состоятельных стран ненавидят эти страны. Потому что считают, что они виноваты, что они должны у них работать, а не наоборот", – высказался Подоляк.

Как предотвратить стремления Кремля

Путин прекрасно понимает распространенность антимигрантских настроений в Европе и хочет, чтобы они стали еще сильнее.

"Если Путин и дальше будет продолжать войну в Украине, к власти в Европе все чаще и чаще будут приходить ультраправые, ориентирующиеся на единственное нацистское государство в сегодняшнем мире – Россию", – убежден советник ОПУ.

В то же время харизматичные ультраправые политики будут обещать запретить въезд мигрантов и увеличить финансирование на личные нужды граждан за счет других расходов. В том числе и за счет поддержки Украины в войне с Россией.

Михаил Подоляк о влиянии России на подъем радикалов в Европе: смотрите видео

По его мнению, чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше будет существовать рисков существенного поворота европейской политики "вправо". И это может привести к трагедиям, потому что после победы ультраправые обычно внедряют авторитарные модели управления государством, а также усугубляют конфликты со своими соседями.

Поэтому европейцам следует понять, что когда они сегодня инвестируют в Украину – они инвестируют в свою безопасность. Когда мы выиграем войну у России, это позволит перестроить систему безопасности, существенно уменьшить миграционное давление на европейские страны, существенно снизить эскалацию в других конфликтных регионах, а также существенно уменьшить влияние спекулятивной пропаганды, ключевым донором которой является Россия.

– отметил Подоляк.

После победы Украины Европа получит определенный промежуток времени для того, чтобы провести у себя внутреннюю дискуссию и установить новые правила, которые сделают невозможным подобные кризисы. А ультраправые маргинализируются.

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