Улучшила ли замена Залужного ситуацию на поле боя: Зеленский ответил

Недавно Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Сейчас украинский лидер обосновал свое решение.

По словам Владимира Зеленского, увольнение Валерия Залужного было нормальной ситуацией, которая была необходимой на тот момент. Об этом президент рассказал в интервью Cinque minuti, информирует 24 Канал.

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Изменило ли освобождение Залужного ситуацию на поле боя

Во время интервью у Владимира Зеленского спросили, изменило ли увольнение Валерия Залужного ситуацию и положение на фронте. Президент Украины ответил, что подобные кадровые изменения нужны во время ведения войны.

Я в это верю и очень надеюсь. И это нормальная ситуация, продолжается война,

– заявил украинский лидер.

По его словам, иногда нужно делать так называемые "шаги перезагрузки". Очевидно президент убежден, что такое решение было обоснованным и взвешенным.

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