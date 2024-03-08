Улучшила ли замена Залужного ситуацию на поле боя: Зеленский ответил
Источник:Офис Президента
Недавно Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Сейчас украинский лидер обосновал свое решение.
По словам Владимира Зеленского, увольнение Валерия Залужного было нормальной ситуацией, которая была необходимой на тот момент. Об этом президент рассказал в интервью Cinque minuti, информирует 24 Канал.
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Изменило ли освобождение Залужного ситуацию на поле боя
Во время интервью у Владимира Зеленского спросили, изменило ли увольнение Валерия Залужного ситуацию и положение на фронте. Президент Украины ответил, что подобные кадровые изменения нужны во время ведения войны.
Я в это верю и очень надеюсь. И это нормальная ситуация, продолжается война,
– заявил украинский лидер.
По его словам, иногда нужно делать так называемые "шаги перезагрузки". Очевидно президент убежден, что такое решение было обоснованным и взвешенным.
Что известно о снятии с должности "железного генерала": основное
- Президент Украины и Валерий Залужный 8 февраля провели разговор, который касался потребности в обновлении руководства. Позже стало известно об отставке Залужного и назначении на должность Главнокомандующего Александра Сырского.
- Позже Валерий Залужный отметил, что разговор с президентом был важным и серьезным. Он отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года и надо адаптироваться к новым реалиям ради победы.
- В частности, Владимир Зеленский отметил, что у него на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Кроме того, определенные изменения должны отразиться непосредственно на линии фронта.
- Он также сообщил о обновлении руководства Вооруженных Сил Украины, в котором нуждаются вызовы времени и войны в 2024 году. Он назвал фамилии военных, которых рассматривают на руководящие должности в армии.
- В то же время украинский лидер присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Отмечается, что Валерий Залужный получил звание Героя за выдающиеся заслуги перед страной. Для украинцев "железный генерал" уже давно безоговорочный Герой, однако теперь он получил этот статус официально.