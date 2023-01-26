Эксперт по энергетике ответил, ожидать ли весной улучшения в энергосистеме

Враг несколько последних месяцев прицельно бьет по украинской энергетической инфраструктуре. Надеяться на улучшение можно, однако реальность гораздо сложнее.

Об этом в 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он подчеркнул, что сейчас главная задача украинцев – выжить.

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Украинцы надеются на улучшение энергетической системы весной. С одной стороны, причиной может стать потепление, а с другой – получение Украиной новых трансформаторных станций.

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Омельченко сейчас не рискует говорить о том, что весной ситуация в энергетике станет лучше.

Будем надеяться на это, но я думаю, что существенного улучшения весной и летом не стоит ожидать,

– добавил эксперт.

Многие энергетические блоки нужно будет выводить в ремонт. Омельченко отметил, что это необходимо делать, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

О существенном улучшении ситуации в энергетике весной или летом не говорится, однако ситуация будет лучше, чем в осенне-зимний период, резюмировал спикер.

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