Умань готовится принимать около 50 тысяч хасидов

18 августа 2021 , 17:05
Читати новину українською

Источник:

Нацполиция Украины

Глава Нацполиции Украины и посол Израиля обсудили обеспечение безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Помогать украинским правоохранителям будут их израильские коллеги.

Главное, чтобы гости чувствовали себя в безопасности, – Клименко

Игорь Клименко и Михаэль Бродский встретились 18 августа. Они отметили важность сотрудничества для предотвращения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.

К теме СБУ провела антитеррористические учения в Умани накануне Рош ха-Шана

Клименко отметил, что в Умань на празднование иудейского нового года приедут около 50 тысяч хасидов.

Наша главная задача – чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут случаться, мы будем очень быстро и своевременно реагировать,
– заверил глава полиции.

Сейчас полиция в Черкасской области работает усиленно.

Посол отметил налаженную работу между полицейскими Украины и Израиля по опыту предыдущих лет.

"Полицейские Израиля приезжают сюда ради помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. Благодаря вашей работе и профессионализму мы имеем возможность приезжать на празднование Рош ха-Шана каждый год", – сказал Бродский.

Украина готовится принимать хасидов: что известно

  • Все хасиды, которые приедут в Украину, обязаны выполнять противоэпидемиологические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное.
  • Чтобы увеличить показатели тестирования хасидов, привлекли волонтеров из Украины и Израиля. В общем в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов
  • Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.
  • Служба безопасности Украины провела в Черкасской области антитеррористические учения, чтобы оперативно реагировать на угрозу во время Рош ха-Шана.
Автор: Софія Мінджоса