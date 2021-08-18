Умань готовится принимать около 50 тысяч хасидов

Глава Нацполиции Украины и посол Израиля обсудили обеспечение безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Помогать украинским правоохранителям будут их израильские коллеги.

Главное, чтобы гости чувствовали себя в безопасности, – Клименко

Игорь Клименко и Михаэль Бродский встретились 18 августа. Они отметили важность сотрудничества для предотвращения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.

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Клименко отметил, что в Умань на празднование иудейского нового года приедут около 50 тысяч хасидов.

Наша главная задача – чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут случаться, мы будем очень быстро и своевременно реагировать,

– заверил глава полиции.

Сейчас полиция в Черкасской области работает усиленно.

Посол отметил налаженную работу между полицейскими Украины и Израиля по опыту предыдущих лет.

"Полицейские Израиля приезжают сюда ради помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. Благодаря вашей работе и профессионализму мы имеем возможность приезжать на празднование Рош ха-Шана каждый год", – сказал Бродский.

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