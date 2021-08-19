В Умань начали массово съезжаться хасиды: какая ситуация в городе

Несмотря на то, что до еврейского Нового года остается месяц, хасиды уже прибывают в Украину. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введут карантинные ограничения, а следовательно, попасть на могилу их духовного лидера Цадика Нахмана будет невозможно.

Израильское издание пишет, что сейчас в Украину прибыли уже 10 тысяч хасидов. Приезжают паломники семьями. Поэтому теперь мужчин-хасидов можно увидеть в сопровождении жен и детей.

Важно Умань готовится принимать около 50 тысяч хасидов

Хасиды откладывали деньги круглый год

Празднование еврейского Нового года является чрезвычайно важным для хасидов. Каждый из них мечтает хотя бы раз в жизни попасть в Умань и посетить могилу Цадика Нахмана. Один из паломников рассказал изданию, что готовился к паломничеству весь год, поскольку для хасидов очень важно почтить своего раввина.

Хасиды отметили, что на момент паломничества аренда жилья в центре Умани стартует от 600 долларов. Паломники отмечают, что для путешествия в Украину они весь год откладывают средства.

Мы экономим деньги круглый год, чтобы приехать в Умань,

– призналась жительница Тель-Авива.

Какая сейчас ситуация в Умани

До эпидемии коронавируса хасиды тратили в Украине примерно 75 миллионов долларов . Однако в 2020 году паломники оставили в Украине гораздо меньше, чем обычно – почти 14 миллионов гривен.

Местный еврей Ян рассказал израильским журналистам, что в Умани пока все спокойно, главное, чтобы туристы и муниципальные власти не нагнетали ситуации.

Сохранение толерантности с обеих сторон пойдет на пользу,

– отметил он.

Отметим, в 2019 году в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. А вот в 2020-м из-за пандемии COVID-19 посетить могилу Цадика Нахмана смогли лишь несколько тысяч человек. Еще тысячи паломников несколько дней штурмовали украинско-белорусскую границу, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.