В Умани, несмотря на запрет, паломник запустил фейерверк

В Украине продолжается военное положение и действуют определенные запреты. В частности, комендантский час и запрет на фейерверки.

Но в городе Умань произошел инцидент, когда посреди ночи запустили фейерверки. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что полиция уже устанавливает все обстоятельства.

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В Умани запускали салюты

Глава города Ирина Плетнева сообщила вечером 27 сентября, что в Умани местные жители видели фейерверки.

Фейерверки в Умани: смотрите видео

По ее словам, в городе запретили продавать алкоголь, пиротехнику и пневматическое оружие.

"Есть люди дерзко не соблюдающие элементарные правила пребывания на территории общины. Обращаюсь в правоохранительные органы, чтобы немедленно расследовали эту ситуацию", – сказала она.

В Умани также прошел Рош га-Шана

Также глава ОВА сообщил, что в Умани прошли мероприятия по случаю Рош га-Шана. К утру оттуда уже выехали более 9 тысяч паломников.

Безопасность была главным приоритетом работы служб во время традиционного паломничества бреславских хасидов. Ведь в Украине идет война и россия могла использовать паломничество для провокаций и дестабилизации международных отношений.

Паломники запустили фейерверк: смотрите видео

Впоследствии полиция сообщила, что установила личность мужчины, устроившего в Умани фейерверк. По словам пресс-секретаря Нацполиции Зои Вовк, это был один из паломников.

Сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы мужчина ответил за это преступление в соответствии с законом.

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