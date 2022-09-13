Умер 71-летний мужчина, пострадавший из-за российского удара по Днепру

В больнице скончался 71-летний мужчина, пострадавший в результате российского ракетного удара по центру Днепра два дня назад.

Медики боролись за жизнь мужчины

Ночью 11 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки серьезно пострадал мужчина. Несколько дней медики боролись за его жизнь, однако сегодня глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко сообщил о его смерти.

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В больнице скончался 71-летний мужчина, пострадавший из-за российского ракетного удара по центру Днепра. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но… Соболезнования родным. Смерть врагам, которые целятся в невинных людей,

– отметил Резниченко.

Детали вражеского обстрела

Россияне попали прямо в центр города и полностью разрушили торговый центр, местный рынок, магазины.

Повреждены около 50 жилых домов и авто местных жителей. Также известно о разрушении административных сооружений, магазинов, рынка, складов, а также жилых домов.

Последствия обстрелов Днепропетровской области 11 сентября / фото из телеграмма Резниченко

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