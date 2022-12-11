Умер спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский

В субботу, 10 декабря, скончался бывший пресс-секретарь "Правого сектора", журналист и эксголовред журнала "Країна" Артем Скоропадский. Ему был всего 41 год.

Артем умер в реанимации после тяжелой тяжелой желудочной болезни. Жена Скоропадского рассказала, что он до последнего помогал раненым, организовывал автобусы с едой на фронт.

Читайте также Герой Украины и сын героя: во Львове простились с Юрием Шухевичем

Когда будут прощаться с активистом

Жена покойного Елена Солодовникова посвятила мужу пост, в котором поведала историю их знакомства и супружеской жизни.

Ты радовался, что можешь быть полезен на информационном фронте, хотя, несмотря на свою болезнь, рвался на реальный фронт.

– говорится в сообщении.

Солодовникова пишет, что ее муж был уверен, что о нем и собратьях из "Правого Сектора" обязательно подробно напишут в школьных учебниках в разделе о Революции Достоинства.

Она отмечает, что об Артеме Скоропадском должна сохраниться память через поколение. Женщина заявила, что ее мужу организуют прощание в ближайшее время по православному обряду. Место сообщат позже.

Что известно об Артеме Скоропадском

Артём родился в России, но одним из первых получил украинское гражданство. Являлся активистом и проукраинско настроенным патриотом, участником Революции Достоинства.

В начале 2022 года Артем возглавил журнал "Страна", занимался волонтерской деятельностью, в последние годы сильно болел. Был членом УНА – УНСО, долгое время был пресс-секретарем "Правого сектора" и активистом Комитета освобождения политзаключенных.

Также Скоропадский является автором многочисленных репортажей по митингам и массовым акциям в издании "Коммерсантъ". Он освещал религиозную тематику и является лауреатом второй в Украине премии имени блаженного Кароля Войтылы (папы римского Иоанна Павла II).

24 канал выражает искренние соболезнования семье и близким Артема Скоропадского!