Умер бывший депутат Верховной Рады Владимир Пак
Источник:"РБК-Украина"
Украинский политик Владимир Пак скончался 6 января на 88 году жизни. Он был народным депутатом, почетным председателем Киевского регионпотребсоюза и облпотребсоюза, заслуженным работником сферы услуг Украины.
Владимир Пак трижды был депутатом Киевского областного совета. Также его избирали народным депутатом Украины 4-го созыва.
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС
За время депутатства политик был членом фракции "Наша Украина" и комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи, членом партии Народный союз "Наша Украина".
За годы его труда удалось успешно организовать работу Киевского облпотребсоюза и регионпотребсоюза.
Владимир Пак также участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Получил многочисленные грамоты и знаки отличия правительства. В частности, медаль "За доблестный труд", орден князя Ярослава Мудрого V степени, орден "За заслуги" III степени.
Прощание с Владимиром Паком состоится 10 января с 10:00 до 12:00 в прощальном зале клиники "Феофания" в Киеве на улице Академика Заболотного, 21.
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