Умер бывший президент Алжира Бутефлика
Источник:BBC
Бывший президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Он возглавлял страну с 1999 по 2019 год.
Причину смерти пока не указывают. В то же время известно, что он очень долго болел.
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Что известно о здоровье Бутефлика
В 2013 году у него был инсульт. После состояние здоровья политика ухудшилось, в частности, он начал тяжело говорить и передвигался на коляске.
Из-за этого он не очень часто появлялся на публике. В 2017 году его видели в последний раз. Тогда он открывал станцию метро и мечеть.
Политическая жизнь бывшего президента
Политик на протяжении 14 лет возглавлял Министерство иностранных дел. В 1999 году он стал президентом страны. Позже его еще трижды избирали на эту должность.Справка. Из-за ряда акций протеста в Алжире начался острый внутриполитический кризис.
Когда захотел в очередной раз баллотироваться на выборах в 2019 году, в стране состоялись массовые протесты. Несмотря на то, что он в конце концов отказался от своего решения, акции все равно продолжились. В результате акций протеста Бутефлика досрочно ушел в отставку.
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