Эвакуировал людей "дорогой жизни": в Харькове умер волонтер, чью машину обстреляли россияне

Россияне 13 апреля жестоко обстреляли колонну волонтеров, эвакуировавшую людей с Харьковщины. Тогда в тяжелом состоянии в больнице оказался волонтер Евгений Санин.

После месяца борьбы за свою жизнь в результате серьезных травм 46-летний волонтер умер. Как сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, Евгений занимался эвакуацией людей из прифронтовых областей.

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13 апреля он вместе с волонтерами ехал в Двуречанскую общину, чтобы эвакуировать семью с детьми. В это время россияне накрыли колонну обстрелом. Как всегда, машина Евгения была первой в колонне, потому большую часть удара взяла на себя.

Детали гибели

Сначала врачи боролись за жизнь Евгения в Купянской больнице, затем в Харьковских больницах. Волонтер пришел в себя через некоторое время.

Евгений вместе с коллегами занимался эвакуацией людей через Печенежскую дамбу, когда значительная часть Харьковщины еще была оккупирована. Волонтеры тогда эвакуировали более 20 тысяч человек. Также Евгений ездил на Донбасс, чтобы эвакуировать оттуда семьи и детей. Он с женой в ближайшее время планировал усыновить ребенка, ставшего сиротой в результате войны.

Это был очень сильный, мужественный человек. Он максимально поддерживал свою жену, подбадривал своих коллег-волонтеров. На прощание с ним пришло, наверное, под тысячу людей, волонтеров из разных организаций. Все они в память о Евгении сейчас внедряют две социальные инициативы,

– рассказала корреспондентка.

Во-первых, коллеги Евгения обращаются в международные фонды, чтобы был разработан определенный механизм страхования волонтеров в случае несчастного случая или гибели. Во-вторых, они обращаются к президенту Украины, чтобы была введена финансовая поддержка волонтерам и их семьям.

В Харькове прощаются с волонтером Саниным: смотреть видео

Воспоминания коллег

Коллеги вспоминают, что Евгений каждый понедельник с начала оккупации Харьковщины отправлялся на эвакуацию людей. Собратья описывают его, как всегда, веселого и улыбающегося, хотя каждый раз все понимали риски для жизни.

Это был наш добряк. Парень, который всегда шутил, присоединялся к юмору, присоединялся к помощи, никогда не был в стороне от проблем, не отставал. Всегда был с нами, это была наша душа. Мы собирались в 6 утра в понедельник, смех, шутки, юмор,

– рассказал волонтер Кирилл Балашов.

Евгения похоронили в Харькове на кладбище №18 недалеко от Аллеи Героев, где покоятся украинские защитники.

В течение месяца Евгений боролся за жизнь