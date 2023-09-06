Умер переживший плен Игорь Козловский: как вспоминают о нем известные люди Украины

Известный историк, религиовед и писатель Игорь Козловский почти два года пробыл в российском плену. Выйдя, он боролся за освобождение других пленников Кремля.

Сердце ученого не выдержало сердечного приступа и остановилось в ночь на 6 сентября 2023 года. Игорю Козловскому было 69 лет. Как вспоминают выдающуюся личность коллеги, друзья, знакомые – читайте в тексте 24 Канала.

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Всегда жил так, как говорил

Председатель организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук, награжденная Нобелевской премией мира 2022 года, вспомнила, что они договорились о встрече в пятницу.

Хорошее напоминание, что человеческая жизнь хрупкая. И что, несмотря на это, ее могут наполнять вечные смыслы. Игорь Козловский всегда жил так, как говорил. Даже в бесчеловечных условиях он сохранил в себе свет. Щедро им делился. В том числе и со мной,

– вспомнила украинская правозащитница.

Она поделилась словами, которые Игорь Козловский написал ей в одной из переписок. Отметила, что может это кому-то придаст силу пережить потерю: "Настоящая любовь должна тебя обогащать, а не истощать … Она навсегда остается с тобой и продолжает давать тебе силы жить и действовать, потому что это важный процесс живого опыта. Цени разлуку как определенное состояние твоей любви! Не вычеркивай этого из своей жизни. Горение также инструмент нашего роста. Бери там важные смыслы. А я всегда рядом. Помни об этом".

Александра Матвийчук добавила, что его любили все, кто знал.

Мэр Львова Андрей Садовый написал, что о таких, как Игорь Козловский, говорят, что Бог их поцеловал в лоб, а теперь забрал к себе.

"Он пережил пытки и издевательства в российском плену. Но, несмотря ни на что, излучал достоинство, человечность и большую любовь к людям. Светлая Память!" – отметил городской голова.

Олег Сенцов написал: "Покойся с миром Великий Человек".

В Украинском католическом университете рассказали, что Игорь Козловский сам родом из Макеевки Донецкой области и после вторжения россиян в 2014 году остался на оккупированных территориях и ухаживал за парализованным сыном.

За проукраинскую позицию 27 января 2016 года он попал в плен к боевикам псевдореспублики в Донецкой области, где его пытали. Его держали в печально известной "Изоляции", где российские боевики надевали мешок на голову и били тупым предметом, имитировали расстрел и требовали "признать вину".

Я спрашивал: "Зачем вы пытаете так?" Они не ставили перед собой задачу что-либо узнать – для них главным было разрушить тебя, не только твою физику, но и твою внутреннюю структуру, внутренний текст, достоинство. Ты для них вызов. Все украинцы для них – это глобальный вызов, пробуждающий у них именно эту патологичность,

– рассказывал религиовед в интервью "Собственные Названия".

Отрывок доклада Игоря Козловского на конференции "Устойчивость и демократия: потребность новых этических, солидарных и инфраструктур безопасности": смотрите видео

В Институт философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины отметили, что Игорь Козловский был тем редким автором философских книг, чья философия больше, чем его книги, кто не только писал и говорил, но жил своей верой и философией.

Он прошел страдания и концлагеря – это классическая судьба украинского философа. Когда пытаешься, чтобы мир тебя не уловил, этот мир часто тебя бросает в лагеря. Но он знал, что даже когда мир является местом страдания, человек может стать очагом света, радости, любви и свободы, творчества,

– отметили в институте.

Журналист Денис Казанский заметил, что издевательство в плену убили его не сразу, однако догнали со временем: "Очень жаль".

Общение с ним напоминало разговор с самой Мудростью

Командир отделения 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и поэт Павел Вышебаба написал, что общение с Игорем Козловским напоминало разговор с самой Мудростью: спокойной и любящей.

"Хочется поблагодарить за жизнь, достойную и плодотворную, он остается для нас автором более 50 научных книг и более 200 статей в словарях, энциклопедиях, научных периодических изданиях, а также поэтических сборников и прозаических произведений", – отметил Вышебаба.

Генеральный директор в Национальном музее истории Украины Татьяна Сосновская написала, что не выдержало большое сердце, исполненное любви и добра. Ведь на здоровье сказались 700 дней пыток в плену.

Все, кто с ним общались, говорили, что это был интеллигентный Человек, которого не сломали и не запугали своими запугиваниями "ДНР-ские" головорезы. Его глаза всегда, даже после жестоких испытаний в плену, излучали теплую тишину, покой, уравновешенность,

– заметила Сосновская.



Игорь Козловский любил также театр и музыку / Фото из фейсбука Сосновской

Татьяна Сосновская рассказала, что пока Игорь Козловский был в плену, его жена не посетила без него в Киеве ни одного концерта.

"По его возвращении в 2017 году мечтала вместе с ним все наверстать. Ушла с работы (она некоторое время работала у нас в Национальном музее истории Украины), чтобы больше внимания можно было уделять мужу и помогать во всех его делах. Он ушел, оставив нам кроме всего прочего – светлые упоминания о себе. Горькая потеря. Грусть и боль", – написала гендиректор музея.

Игорь Козловский в марте – ноябре 2014 года был активным участником донецкого Евромайдана и Молитвенной межконфессионального марафона за единство Украины. Именно за проукраинскую позицию боевики и пытали его с 27 января 2016 года по 27 декабря 2017 года – то есть почти 2 года (700 дней). С 2019 года являлся старшим научным сотрудником отделения религиоведения Института философии имени Сковороды НАН Украины.