О том, что Табачник скончался, сообщил журналист Михаил Маслий. Известно, что он будет похоронен в Израиле.
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Что известно о смерти Яна Табачника
Журналист написал, что Табачник скончался 11 сентября после 20.00. Последние два года он боролся с раком и в момент смерти находился в больнице в Тель-Авиве.
По его словам, похоронят Табачника там же, в Тель-Авиве.
Таково было его желание, на земле его родного народа,
– написал Маслий.
Он уточнил, что 79-летний Табачник прошел более 100 сеансов химиотерапии и облучения.
Главные факты из биографии нардепа-музыканта
- Ян Табачник родился 31 июля 1945 в еврейской семье в Черновцах.
- Также он имеет два образования. Так, Табачник учился на музыкально-педагогическом факультете Мелитопольского государственного педагогического института с 1985 по 1990 и на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко уже в двухтысячных, когда несколько лет побывал в Верховной Раде.
- В 1999 году Табачник ездил с агитационным туром по колониям и тюрьмам в поддержку кандидата в президенты Украины Леонида Кучмы, а затем агитировал за кандидата в президенты Виктора Януковича.
- С 2006 по 2014 годы Ян Табачник был депутатом Верховной Рады трех созывов: V, VI и VII созыва и все разы – от "Партии регионов".
- Интересно, что он входил в комитет по борьбе с организационной преступностью и коррупцией и был ярым защитником Януковича. Он называл его своим другом и утверждал, что тот многое сделал для развития Украины, называл его "евроинтегратором" и сравнивал с еврейским пророком Моисеем.
- Кроме своей сомнительной политической деятельности Табачник был известным советским и украинским музыкантом и аккордеонистом. Он дружил со многими российскими артистами, в частности, с украинофобом Иосифом Кобзоном.