Про те, що Табачник помер, повідомив журналіст Михайло Маслій. Відомо, що Табачника поховають в Ізраїлі.
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Що відомо про смерть Яна Табачника
Журналіст написав, що Табачник помер 11 вересня після 20:00. Останні два роки він боровся з раком й на момент смерті перебував у лікарні в Тель-Авіві.
За його словами, поховають Табачника там же, у Тель-Авіві.
Таким було його бажання, на землі його рідного народу,
– написав Маслій.
Він уточнив, що 79-річний Табачник пройшов понад 100 сеансів хімієтерапії та опромінення.
Головні факти з біографії нардепа-музиканта
- Ян Табачник народився 31 липня 1945 року у єврейській родині в Чернівцях.
- Також він має дві освіти. Так, Табачник навчався на музично-педагогічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту з 1985 по 1990 рік та на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка вже у двотисячних, коли декілька років побув у Верховній Раді.
- У 1999 році Табачник їздив з агітаційним туром по колоніях і тюрмах на підтримку кандидата в президенти України Леоніда Кучми, а потім агітував за кандидата в президенти Віктора Януковича.
- З 2006-го по 2014 рік Ян Табачник був депутатом Верховної Ради трьох скликань: V, VI та VII скликання й всі рази – від "Партії регіонів".
- Цікаво, що він входив до комітету з боротьби з організаційною злочинністю і корупцією і був ярим захисником Януковича. Він називав його своїм другом та стверджував, що той багато зробив для розвитку України, називав його "євроінтегратором" і порівнював з єврейським пророком Мойсеєм.
- Окрім своєї сумнівної політичної діяльності Табачник був відомим радянським та українським музикантом та акордеоністом. Він дружив з багатьма російськими артистами, зокрема з українофобом Йосипом Кобзоном.