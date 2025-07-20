Медбрат из больницы, в которой умер мобилизованный ТЦК венгр, говорит, что на его теле не было побоев

Медбрат Золтан Ражо, который работал в больнице, в которой умер этнический венгр Йожеф Шебештьен, говорит, что на его теле не было побоев. Венгерская сторона считает, что он умер от насилия ТЦК.

Сам медбрат уже участвовал в войне вместе с нынешним послом Украины в Венгрии Федором Шандором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Что известно о состоянии Шебештьена перед гибелью?

По словам Ражо, он видел Шебештьена на улице, когда тот якобы находился в коме в Будапеште, а затем встретил его в больнице. На момент его смерти медбрат работал в соседней палате.

По словам его коллег-медиков, у Шебештьена оторвался тромб и попал в сердечную артерию. Тогда он упал у себя в ванной. Другие коллеги также подтвердили, что следов побоев у пациента не было, его осматривали несколько раз перед тем, как положить в палату.

Напомним, Венгрия утверждает, что военнослужащие ТЦК якобы схватили венгра, затолкали в машину, отвезли в центр комплектования и избили его там железным прутом. Венгерские СМИ расходятся в версиях, но все сводятся к тому, что венгр в конце концов умер именно от последствий, вызванных побоями.