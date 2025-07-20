Сам медбрат вже брав участь у війні разом з нинішнім послом України в Угорщині Федором Шандором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Що відомо про стан Шебештьєна перед загибеллю?

За словами Ражо, він бачив Шебештьєна на вулиці, коли той нібито перебував у комі в Будапешті, а потім зустрів його в лікарні. На момент його смерті медбрат працював у сусідній палаті.

За словами його колег-медиків, у Шебештьєна відірвався тромб і потрапив у серцеву артерію. Тоді він упав у себе у ванній. Інші колеги також підтвердили, що слідів побоїв у пацієнта не було, його оглядали кілька разів перед тим, як покласти у палату.

Нагадаємо, Угорщина стверджує, що військовослужбовці ТЦК нібито схопили угорця, заштовхали у машину, відвезли до центру комплектування та побили його там залізним прутом. Угорські ЗМІ розходяться у версіях, але усі зводяться до того, що угорець зрештою помер саме від наслідків, спричинених побоями.