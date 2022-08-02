Умер невролог Павел Ковальчук, получивший многочисленные ожоги в результате удара по Виннице

В Виннице погиб детский врач-невролог Павел Ковальчук, который долго боролся за свою жизнь. Травмы, полученные после ракетного удара оккупантов по Виннице, были очень серьезными.

Печальную новость сообщили на странице клиники, где работал Павел Ковальчук. Его вспоминают как невероятно талантливого детского врача.

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Ковальчука транспортировали в Польшу

14 июля Павел Ковальчук был на рабочем месте – в диагностическом центре. В результате ракетного обстрела помещение клиники выгорело дотла. 19 июля Ковальчука из винницкой больницы санавиацией транспортировали в Краков, поскольку его состояние ухудшилось.

Павел пережил взрыв (считайте, контузию), ожоговый шок, болевой шок,

– рассказал врач волонтерской медгруппы "Плотва" Владимир Горнович.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что врачи 20 дней боролись за жизнь Ковальчука. Но ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми.

"Невозможно измерить грусть и боль, которую испытывает сейчас вся команда "Нейромед". Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла Васильевича. Мы, как никто, понимаем и разделяем вашу боль", – добавили в клинике, где работал Павел Ковальчук.

Редакция 24 канала также искренне соболезнует семье и близким Павла Ковальчука.

Добавим, что ранее от полученных травм скончалась коллега Ковальчува – врач Наталья Фальштынская. У нее остались трое детей.

Ракетный удар по Виннице: что об этом известно

14 июля примерно в 11:00 российские войска ударили крылатыми ракетами по Виннице. Во время воздушной тревоги две ракеты над областью сбили силы ПВО, еще две попали в центр города.

В результате более 117 травмированных, они получили медицинскую помощь. В травмпункт отделения неотложной помощи доставили более 50 раненых.

В то же время 49 жилых домов получили повреждения. Все они расположены неподалеку от места теракта. В домах выбиты окна, сломанЫ двери, повреждены стены и полностью разрушены перегородки.

Всего в результате удара россиян погибло уже 27 человек. Среди них – трое детей. 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков, 7 и 8 лет. Один из мальчиков проходил медицинское обследование и погиб с мамой на месте. Другой – ждал своего дядю в припаркованном автомобиле и попал в огненную ловушку.

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