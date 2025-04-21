Много успехов и много провалов: чем запомнится понтифик Франциск: чем запомнится понтифик Франциск

В Ватикане 21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. Он был достаточно неоднозначен в своих взглядах, особенно, когда речь шла о политике и российско-украинской войне.

Об этом 24 Каналу рассказала философ и религиовед, доктор философских наук Ирина Богачевская, заметив, что все же Папа Франциск всегда боролся за человечность. После смерти его преемнику будет достаточно сложно из-за обострения геополитических процессов.

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Чем запомнится понтифик Франциск

По словам философа, деятельность Франциска была неоднозначной, особенно в контексте российско-украинской войны.

С одной стороны, он был воспитанником украинского священника, много знал об Украине, молился за нее и посылал гуманитарную помощь (еще до полномасштабного вторжения). Франциск делал много для беатификации Андрея Шептицкого, впервые рукоположил в кардиналы украинца.

Однако, с другой стороны, несмотря на все пытался примирить Украину и Россию, не смог преодолеть теологию освобождения.

Франциск имел противоречивые взгляды не только в политике – он пытался децентрализовать католическую церковь, усилить роль женщин в церкви, но одновременно оставался консервативным в вопросах абортов, ЛГБТ.

Однако это был человек, который считал своей целью борьбу за мир, человечность, проповедование христианских ценностей. Поэтому сегодня мы разделяем печаль всех католиков мира. Он умер после Пасхи, если так происходит, то это означает, что Бог ее любил,

– сказала Богачевская.

По мнению философа, Франциск был олицетворением непростого времени, которое сейчас проживает мир. Самая большая его заслуга заключалась в том, что он был гуманистом. Именно поэтому он войдет в историю.

"Новому Папе будет труднее"

Пока неизвестно, кто станет следующим Папой. Однако, по словам Богачевской, ему будет очень трудно в такие сложные времена геополитических сдвигов. Понтифику нужно будет проявлять дипломатичность, мудрость и понимание ситуации в мире.

Интересно! Выборы нового Папы пройдут в режиме секретности, кардиналов, которые имеют право голоса, то есть моложе 80 лет, изолируют в Ватикане до момента до достижения согласия. Процесс выборов может длиться несколько дней, и в этот период кардиналам запрещается контактировать с внешним миром. Голосование проходит в Сикстинской капелле.

"Думаю, католическая церковь справится с этими вызовами. Сложные времена порождают сильных руководителей. Надеюсь, следующий глава Ватикана сможет ответить на вызов революционных мировых изменений", – добавила она.

К слову, еще раньше Франциск решил, что его похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в крипте под базиликой Святого Петра, как его предшественников. Также он желал, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу.