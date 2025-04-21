Папа Римский после смерти оказался на обложке журнала Time

Американский журнал Time разместил на своей обложке Папу Римского, который умер 21 апреля. Фото понтифика во второй раз оказалось там во второй раз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу журнала Time.

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Что известно об обложке Time с Папой Римским

В издании рассказали, что Папа Римский Франциск, реформаторски настроенный римско-католический лидер, который провел церковь в эпоху кризиса, умер в понедельник, 21 апреля, через день после того, как появился на площади Святого Петра, чтобы благословить людей на Пасху. Ему было 88 лет.

Папство Франциска ознаменовало первенство во многих вещах: первый Папа из Америки, первый папа-иезуит и первый папа, который взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, который был известен своим служением бедным. Его папство также отражало готовность выслушать разные мнения,

– написали журналисты.

Папа Римский Франциск оказался на обложке журнала Time / Фото из инстаграма издания

Стоит отметить, что это был второй раз, когда Time, разместило Франциска на обложке своего журнала. Впервые это случилось в 2013 году, когда он был признан "человеком года" за то, что "чрезвычайным образом изменил тон, восприятия и фокус одной из крупнейших институций мира" – католической церкви, центром которой является Ватикан.

К слову, СМИ также назвали вероятную причину смерти Папы Римского. По данным журналистов, глава католической церкви умер, вероятно, от кровоизлияния в мозг, которое спровоцировал инсульт. В то же время медики убеждают, что уход понтифика в мир иной не связан с его болезнью легких, из-за чего он был госпитализирован.