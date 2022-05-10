Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук, – СМИ
10 мая 2022 , 20:19Читати новину українською
Первый украинский президент Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет. В 2021 году он больше месяца находился в реанимации после операции на сердце.
О смерти политика рассказал Николай Кулеба – уполномоченный президента по правам ребенка. Он выразил соболезнования родным Кравчука.
Заметьте Первый президент и глава ТКГ: что известно о Леониде Кравчуке, который попал в реанимацию
В 2021 году Кравчуку делали операцию на сердце
29 июня Кравчуку сделали операцию на сердце, и он находился в реанимации. Дышать сам политик не мог, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии стало известно, что Кравчук отправился на реабилитацию в Германию.
Главное о Леониде Кравчуке
- Первый президент. Он победил на выборах 1 декабря 1991 года, набрав 61,6% голосов.
- В 1994 году баллотировался на пост президента во второй раз, но проиграл Леониду Кучме.
- После этого из политики Кравчук не ушел. С 1994 по 2006 год был народным депутатом, возглавлял различные украинские фонды, организации и общества.
- В 2015 году стал главой общественной организации "Движение за Украину в НАТО".
- А в конце июля 2020 года возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.