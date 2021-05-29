Умер почетный консул Украины в США Богдан Федорак

В США умер украинский дипломат Богдан Федорак. Он работал почетным консулом Украины в городе Детройте еще с 2001 года.
Трагическое известие 29 мая сообщили на фейсбук-странице украинского посольства в США. Там выразили соболезнования родным и близким.
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Как отметили в посольстве, Федорак был общественным деятелем, а также президентом Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки.
Кроме этого его запомнят как президента Украинского культурного центра "Уоррен" штата Мичиган и вице-президента украинско-американского "Фонда Свободы".24 канал также выражает соболезнования семье и друзьям украинского дипломата Богдана Федорака.
Погиб бывший глава Службы внешней разведки
- 28 мая в Египте во время дайвинга погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Ему было 62 года.
- Трагедия произошла недалеко от города Дахаб. Когда спасатели нашли мужчину, он был еще жив. К сожалению, спасти его не удалось.
- За несколько дней перед смертью Гвоздь отпраздновал свой день рождения. В Египте мужчина вместе с женой проводил отпуск.