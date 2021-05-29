Умер почетный консул Украины в США Богдан Федорак

В США умер украинский дипломат Богдан Федорак. Он работал почетным консулом Украины в городе Детройте еще с 2001 года.

Трагическое известие 29 мая сообщили на фейсбук-странице украинского посольства в США. Там выразили соболезнования родным и близким.

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Как отметили в посольстве, Федорак был общественным деятелем, а также президентом Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки.

Кроме этого его запомнят как президента Украинского культурного центра "Уоррен" штата Мичиган и вице-президента украинско-американского "Фонда Свободы".

Погиб бывший глава Службы внешней разведки

28 мая в Египте во время дайвинга погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Ему было 62 года.

Трагедия произошла недалеко от города Дахаб. Когда спасатели нашли мужчину, он был еще жив. К сожалению, спасти его не удалось.

За несколько дней перед смертью Гвоздь отпраздновал свой день рождения. В Египте мужчина вместе с женой проводил отпуск.

24 канал также выражает соболезнования семье и друзьям украинского дипломата Богдана Федорака.