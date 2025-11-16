Детали собрал 24 Канал.

Что известно о смерти Романа Горака?

О смерти Романа Горака сообщили в так называемом Доме Франко – Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко.

С грустью сообщаем, что сегодня отошел в вечность Роман Горак – многолетний директор нашего Музея, франковед, эссеист, мемуарист и краевед, автор многочисленных книг. Команда Дома Франко выражает искренние соболезнования родным и близким покойного,

– сказано в заметке.

С паном Романом простятся 18 ноября в 10:00 в храме Архистратига Михаила (Львов, улица Винниченко, 22) и в церкви Благовещения (город Городок, улица Коцюбинского, 5).

А похоронят на Городокском городском кладбище, поскольку Роман Горак из города Городок на Львовщине.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также отреагировал на это печальное событие.

С большой грустью узнал, что отошел в вечность Роман Дмитриевич Горак. Лауреат Шевченковской премии, автор многочисленных исследований, посвященных украинской литературе, в частности фигуры Ивана Франко. На протяжении многих лет он возглавлял Дом Франко во Львове и сделал большой вклад в развитие украинской культуры. Искренние соболезнования семье, коллегам, поклонникам. Светлая память светлому человеку,

– написал Козицкий.

Кто такой Роман Горак?

Интересно, что Горак закончил химический факультет, является кандидатом химических наук, имеет изобретения в области химии, но прославился в другой сфере. С 1993 по 2017 год он был директором Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко, а в 2002 – 2018 годах – профессором кафедры истории украинской литературы Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Автор около 60 научных статей и авторских свидетельств в области химии, один из авторов искусственной крови и диапозитивов текста, а также более 530 научных статей по литературоведению и искусствоведению, напечатанных в различных научных журналах и изданиях,

– говорится о Гораке в Википедии.

Пан Роман не только возглавлял музей, но и написал очень много книг о Франко, в том числе и художественных. А также писал сценарии телевизионных фильмов о Франко, предисловия и послесловия к изданиям произведений Каменяра и упорядочивал издание текстов Франко.

Кроме этого, он является автором театральных постановок, (спектакли шли во львовском театре), автором либретто к опере Мирослава Волынского "Данило Галицкий".

Еще он издавал произведения запрещенных и забытых писателей. Важно, что Роман Горак писал и художественные книги, и биографии. В его наработках – эссе и полноценные исследования о Василии Стефанике, Лесе Курбасе, Андрее Шептицком, Квитке Цисык, Богдане Лепком.

Одним из последних изданий стали "Охранники сокровища" – о тех, кто берег украинскую историческую память в годы немецкой и советской оккупации. А о своих юношеских воспоминаниях Горак написал "Львовские истории". Есть и книга об истории города Городок.

В литературу я пришел поздно, после 40 лет. Спасибо вашей землячке – Ирине Вильде, которая меня держала за руки за ноги, чтобы я не пихался в ту литературу. Вокруг нее крутилась вся элита. И она показала, кто такой советский писатель. Но тот, кто должен висеть – не утонет. Поэтому быть писателем – это как кара божья. Если тебя судьба наградила таким – отрекайся или нет – нет права закопать свой талант и пропасть,

– так и есть говорил пан Роман на презентации "Хранителей сокровищ".

Роман Горак – лауреат ряда премий. Шевченковскую премию получил его десятитомник о Франко, написанный вместе с Ярославом Гнативым, хотя было задумано создать 12 книг.

Награжден орденом святого апостола Андрея Первозванного. У него остались жена и трое сыновей.

Что Роман Горак писал об Иване Франко?

В разговоре с газетой "День" Горак неожиданно резко отозвался о статьях, в которых указывают на "европейскость" Франко. По его мнению, это неправильно, ведь "никто не говорит об азиатскости Ясунари Кавабата или европейскости Марселя Пруста".

А вообще говоря, вся европейскость литературы Франко – это поднятие человека... Он хотел дать ощущение, что человек – творец и должен иметь расправленный позвоночник. Поэтому и считаю, что говорить о европейскости Франко – как-то провинциально и негоже,

– говорил пан Роман.

Он был убежден, что не стоит искать, какой процент какой крови в жилах Франко или всячески акцентировать, какими болезнями он страдал. По его словам, Франко до сих пор актуален, а потому ряд "исследователей" пытается будто унизить его.

Изучать именно Франко Роман Горак решил потому, что тот отвечал его внутренним запросам.

"Франко имел такое огромное количество доброжелателей и врагов и имел настолько большое общение со всем миром, что это дало мне возможность сразу же охватить все вокруг, все свести в одну нить. Я осознаю то, что мы знаем Франко, к большому сожалению, наполовину, особенно когда речь идет о его эпистолярии", – акцентировал он.

Богатое наследие Романа Горака ждет украинцев. Вечная память исследователю!