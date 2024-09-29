Получил ранение во время разминирования 10 сентября: умер сапер ГСЧС Днепропетровщины

Ушел в мир иной старший сапер ГСЧС Днепропетровщины. Владимир Костюк получил ранение во время разминирования 10 сентября и до последнего боролся за жизнь.

Трагическое известие сообщили в ГСЧС 28 сентября. Отметили, преданность Владимира, его надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег.

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Умер сапер ГСЧС Владимир Костюк

Владимир Костюк был старшим сапером отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Главный мастер-сержант службы гражданской защиты.

10 сентября во время выполнения работ по разминированию он получил ранение и до последнего боролся за жизнь,

– рассказали в ГСЧС.

Отметили, что свою служебную деятельность Владимир начал еще в 1998 году.

"Его преданность делу, надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег. От многотысячного коллектива спасателей Днепропетровщины выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу тяжелой утраты", – отметили в ГСЧС.

Умер сапер Владимир Костюк / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Костюка. Вечная память!