Рассматривал дела Шеремета и Медведчука: что известно о погибшем судье Писанце
12 сентября 2021 , 14:35Читати новину українською
Источник:24 канал
Тело судьи Виталия Писанца нашли 11 сентября 2021 года на Киевщине. Служителю Фемиды было 53 года. Причина смерти пока неизвестна. ГБР будет проводить расследование по статье об умышленном убийстве.
Что известно о судье Писанце
Писанец учился в харьковской Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Там он получил диплом специалиста по правоведению.
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Свою карьеру Писанец начал как судья Свердловского городского суда Луганской области. Эту должность он занимал с 1998 по 2015 год.
Впоследствии Писанец перешел на должность судьи Печерского районного суда города Киева.
СМИ сообщали о нападении на Писанца
- Еще во время "свердловского" периода на Писанца и его родственника напали неизвестные. Судье нанесли ряд ударов по голове.
- Впоследствии жена Писанца заявила, что мужчину госпитализировали с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Служитель Фемиды оказался в реанимации в тяжелом состоянии.
Какие резонансные дела рассматривал Писанец
- Писанец в 2021 году проводил одно из заседаний по делу Виктора Медведчука. Тогда рассматривали отвод другого служителя Фемиды.
- Писанец также председательствовал в разбирательствах изменения меры пресечения подозреваемых по делу Шеремета. Тогда адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что имеет сомнения относительно объективного автоматического распределения дела на судью Писанца.
- Именно Писанец в 2019 году принял решение о снятии ареста с имущества Виталия Захарченко – экс-министра внутренних дел Украины времен Виктора Януковича. Тогда "разморозили" 20 земельных участков, 3 дома, квартиру и 2 машиноместа. Решение обжалованию не подлежало.
- Также служитель Фемиды в свое время принимал текущие решения по громким делам. В частности, в 2015 году перенес ходатайство об изменении меры пресечения Геннадию Корбану. А также – отложил избрание меры пресечения экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому.
Смерть Писанца: главное
- Виталий Писанец умер 11 сентября во время отдыха в селе Погребы Броварского района.
- Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что расследование будут осуществлять специалисты из Государственного бюро расследования. Уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве.
- По данным СМИ, накануне смерти судьи на месте трагедии вспыхнул конфликт. В то же время на теле судьи якобы не обнаружили следов травмирования.
- Издание "Сегодня" сообщило, что причиной смерти мог стать тромб.