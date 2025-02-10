Приложил руку к началу войны: умер глава фракции ОПЗЖ в Мариуполе Владимир Клименко

Умер Владимир Клименко, член "Оппозиционной платформы –За жизнь". Он был председателем фракции в Мариупольском городском совете.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации, экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. О смерти Клименко он сообщил 10 февраля.

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Что известно о депутате

По данным Государственного бюро расследований, Клименко осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора. Интересно, что он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая была одной из главных фигур во время аннексии полуострова.

Просто факт, потому что сочувствие человеку, который полноценно приложился к началу войны политической деятельностью нет и не может быть. Одним врагом Украины меньше,

– написал Андрющенко.

Напомним, в апреле 2022 года работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он сбежал из Мариуполя. Тогда депутата передали СБУ.

Строя политическую карьеру, Клименко сотрудничал с Виктором Януковичем, Виктором Медведчуком и Натальей Королевской. А накануне полномасштабного вторжения России призвал к свержению действующей украинской власти.

К слову, 3 февраля в Волчанске на Харьковской области Силы обороны ликвидировали Тасболата Ибрашева. Оккупант с казахскими корнями известен участием в российско-грузинской войне 2008 года. В ряды армии государства-агрессора он вернулся в сентябре 2023 года.