Герои – навеки живы: умер заместитель командира полка "Азов" с тыла Александр Павлюк

Заместителя командира полка "Азов" с тыла Александра Павлюка внезапно не стало 5 июня. 58-летний старший лейтенант отвечал за материально-техническое обеспечение наших воинов.
В "Азове" говорят, военный с позывным "Чак" был настоящим другом для каждого. Александр Павлюк умел объединять вокруг себя людей и был мастером по поиску компромиссов.
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Что известно об Александре Павлюке
- Родился в поселке Ракитное Ровенской области.
- В 18 лет был призван на военную службу и служил в Германии.
- В 2014 году присоединился к рядам "Азова". Сначала исполнял обязанности обозного в третьей сотне полка, потом был заместителем по технике.
- Впоследствии Павлюк стал заместителем командира по тылу.
- Привлек много волонтеров для развития инфраструктурных объектов.
Александр Павлюк был неоднократно награжден во время службы
Попав в "Азов", я попал туда, куда хотел попасть в течение всей своей жизни. С меня всегда смеялись, что я вроде "бендеровец", а вроде и нет. В нашем городе не было никогда ультрасов, не было патриотического "движа". Я считаю, несмотря ни на что, что у наших людей большое будущее,
– говорил раньше Александр Павлюк.
За время службы старшого лейтенанта неоднократно награждали высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Даниила Галицкого.
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