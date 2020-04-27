Умер ли Ким Чен Ын: ответ Южной Кореи
Пока Ким Чен Ын не появляется на публике, слухи о его болезни и даже смерти распространяются все больше. Однако в соседней Южной Корее говорят, что северокорейский диктатор не умер и чувствует себя хорошо.
Позиция правительства Южной Кореи является твердой: Ким Чен Ын жив. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главного советника по вопросам внешней политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Не пропустите этой новости СМИ в США сообщили о смерти Ким Чен Ына
По данным южнокорейцев, диктатор находится в районе Вонсан с 13 апреля: подозрительных движений оттуда пока не наблюдали.
Между тем в соцсетях и СМИ продолжают распространяться слухи, что Ким Чен Ын умер. С реакцией интернета на сообщение о якобы смерти Ким Чен Ына предлагаем ознакомиться по ссылке.
"Смерть Ким Чен Ына" в СМИ: коротко о предпосылках слухов
- Информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появилась после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.
- Через четыре дня – 19 апреля присутствовал на правительственном заседании. После на людях он не появлялся.
- 24 апреля появились сообщения, что Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций относительно состояния здоровья диктатора.
- В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Впоследствии информацию об этом обнародовало американское издание The New York Post.
- Между тем государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.