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      Умер ли Ким Чен Ын: ответ Южной Кореи

      - Читати новину українською
      Умер ли Ким Чен Ын: ответ Южной Кореи
      Ким Чен Ын не умер, говорят в Южной Корее / GettyImages

      Пока Ким Чен Ын не появляется на публике, слухи о его болезни и даже смерти распространяются все больше. Однако в соседней Южной Корее говорят, что северокорейский диктатор не умер и чувствует себя хорошо.

      Позиция правительства Южной Кореи является твердой: Ким Чен Ын жив. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главного советника по вопросам внешней политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

      Не пропустите этой новости СМИ в США сообщили о смерти Ким Чен Ына

      По данным южнокорейцев, диктатор находится в районе Вонсан с 13 апреля: подозрительных движений оттуда пока не наблюдали.

      Между тем в соцсетях и СМИ продолжают распространяться слухи, что Ким Чен Ын умер. С реакцией интернета на сообщение о якобы смерти Ким Чен Ына предлагаем ознакомиться по ссылке.

      "Смерть Ким Чен Ына" в СМИ: коротко о предпосылках слухов

      • Информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появилась после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.
      • Через четыре дня – 19 апреля присутствовал на правительственном заседании. После на людях он не появлялся.
      • 24 апреля появились сообщения, что Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций относительно состояния здоровья диктатора.
      • В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Впоследствии информацию об этом обнародовало американское издание The New York Post.
      • Между тем государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Ким Чен Ын Южная Корея КНДР
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