Умер ли Ким Чен Ын: ответ Южной Кореи

Пока Ким Чен Ын не появляется на публике, слухи о его болезни и даже смерти распространяются все больше. Однако в соседней Южной Корее говорят, что северокорейский диктатор не умер и чувствует себя хорошо.

Позиция правительства Южной Кореи является твердой: Ким Чен Ын жив. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главного советника по вопросам внешней политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Не пропустите этой новости СМИ в США сообщили о смерти Ким Чен Ына По данным южнокорейцев, диктатор находится в районе Вонсан с 13 апреля: подозрительных движений оттуда пока не наблюдали. Между тем в соцсетях и СМИ продолжают распространяться слухи, что Ким Чен Ын умер. С реакцией интернета на сообщение о якобы смерти Ким Чен Ына предлагаем ознакомиться по ссылке. "Смерть Ким Чен Ына" в СМИ: коротко о предпосылках слухов Информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появилась после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.

Через четыре дня – 19 апреля присутствовал на правительственном заседании. После на людях он не появлялся.

24 апреля появились сообщения, что Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций относительно состояния здоровья диктатора.

В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Впоследствии информацию об этом обнародовало американское издание The New York Post.

Между тем государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.