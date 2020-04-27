Чи помер Кім Чен Ин: відповідь Південної Кореї

Поки Кім Чен Ин не з'являється на публіці, чутки про його хворобу і навіть смерть ширяться все більше. Однак у сусідній Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор не помер і почувається добре.

Позиція уряду Південної Кореї є твердою: Кім Чен Ин живий. Про це повідомляє CNN з посиланням на головного радника з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чже-ін Мун Чунг-ін.

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За даними південнокорейців, диктатор перебуває у районі Вонсан з 13 квітня: підозрілих рухів звідти поки не спостерегли.

Тим часом у соцмережах і ЗМІ продовжують ширитися чутки, що Кім Чен Ин помер. Із реакцією інтернету на повідомлення про нібито смерть Кім Чен Ина пропонуємо ознайомитися за посиланням.

"Смерть Кім Чен Ина" у ЗМІ: коротко про передумови чуток