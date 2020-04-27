Чи помер Кім Чен Ин: відповідь Південної Кореї
Поки Кім Чен Ин не з'являється на публіці, чутки про його хворобу і навіть смерть ширяться все більше. Однак у сусідній Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор не помер і почувається добре.
Позиція уряду Південної Кореї є твердою: Кім Чен Ин живий. Про це повідомляє CNN з посиланням на головного радника з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чже-ін Мун Чунг-ін.
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За даними південнокорейців, диктатор перебуває у районі Вонсан з 13 квітня: підозрілих рухів звідти поки не спостерегли.
Тим часом у соцмережах і ЗМІ продовжують ширитися чутки, що Кім Чен Ин помер. Із реакцією інтернету на повідомлення про нібито смерть Кім Чен Ина пропонуємо ознайомитися за посиланням.
"Смерть Кім Чен Ина" у ЗМІ: коротко про передумови чуток
- Інформація про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилась після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня.
- Через чотири дні – 19 квітня був присутнім на урядовому засіданні. Опісля на людях він не з'являвся.
- 24 квітня з’явилися повідомлення, що Китай відправив до Північної Кореї медичних експертів для консультацій щодо стану здоров'я диктатора.
- У китайській соціальній мережі Weibo з’явилося повідомлення про смерть очільника Північної Кореї Кім Чен Ина. Згодом інформацію про це оприлюднило американське видання The New York Post.
- Тим часом державне радіо КНДР заявило, що лідер країни займається активною діяльністю.