Умер отец плененного РФ на Азове украинского моряка Андрея Драча

В ночь на пятницу, 5 апреля, в Ильинецком районе Винницкой области умер Леонид Драч - отец военнопленного моряка Андрея, которого незаконно удерживают в России после захвата в Керченском проливе.

Мужчине стало плохо вечером 4 апреля, его сразу забрали а реанимацию, где он и умер. У отца моряка были проблемы с сердцем.

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Ушел из жизни Леонид Драч – отец плененного Россией моряка Андрея Драча. У господина Леонида было больное сердце, а разлука с сыном, которого Кремль удерживает в заложниках, окончательно подорвало его здоровье,

– сказал президент Петр Порошенко.

Отец моряка перенес операцию на сердце незадолго до того, как российские пограничники в ноябре 2018 года захватили корабли ВМС в Азовском море. Ему дали группу инвалидности. Однако, из-за проблем со здоровьем, он не мог поехать к сыну в Россию.

Андрей – единственный сын умершего. Мать военнопленного моряка служит в Вооруженных силах Украины.

Сьогодні пішов з життя Леонід Драч - батько полоненого Росією моряка Андрія Драча. У пана Леоніда було хворе серце, а розлука з сином, якого Кремль утримує в заручниках, остаточно підірвало його здоров’я. Вічна пам’ять та глибокі співчуття родині. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 април 2019 г.

Как россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские пограничники протаранили рейдовый буксир украинских военных. При этом 2 украинские катера и рейдовый буксир переходили планово и с учетом международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию и продолжили движение к Керченскому проливу.



Российские пограничные суда открыли огонь, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Кроме этого, Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. Их вывезли в московские СИЗО, где их до сих пор удерживают.