Расследовала российские преступления и утечки ЦРУ: в США нашли мертвым экс-прокурора
- Экс-прокурора Джессику Абер нашли мертвой в ее доме, смерть возможно связана с болезнью.
- Абер расследовала финансовые мошенничества, государственную коррупцию и эксплуатацию детей, и участвовала в деле против российских солдат за военные преступления в Украине.
- В 2021 году ее кандидатуру на должность главного прокурора округа предложил Джо Байден, и она была единогласно поддержана Сенатом.
- Под ее руководством расследовались дела, связанные с утечками секретной информации из ЦРУ и финансовыми махинациями российских граждан в США.
43-летнюю Джессику Абер, бывшего прокурора Восточного округа Вирджинии, обнаружили мертвой в собственном доме в субботу, 22 марта. Она в частности расследовала российские военные преступления.
Она работала над делами, связанными с финансовым мошенничеством, государственной коррупцией и эксплуатацией детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также В Белом доме говорят о достижении прогресса на переговорах с Россией в Эр-Рияде, – Reuters
Что известно о смерти Абер
Правоохранительные органы начали расследование причин ее смерти. Один из близких друзей семьи рассказал изданию, что ее смерть, вероятно, связана с "давней медицинской проблемой".
Абер присоединилась к прокуратуре Восточного округа Вирджинии в 2009 году, работая помощником федерального прокурора. Согласно данным Министерства юстиции США, она занималась делами, связанными с финансовыми махинациями, государственной коррупцией и эксплуатацией детей.
В августе 2021 года тогдашний президент США Джо Байден предложил ее кандидатуру на должность главного прокурора округа, и Сенат поддержал ее единогласно.
Абер оставила свою должность в начале 2025 года после вступления в должность президента Дональда Трампа.
Как отмечает New York Post, под ее руководством расследовались резонансные дела, в частности по утечкам секретной информации из ЦРУ и финансовых махинаций российских граждан в США.
Среди самых громких дел, которыми она занималась, было дело компании Eleview International Inc., руководителей которой обвиняли в "трех различных схемах незаконной передачи чувствительных американских технологий в Россию".
Также Абер участвовала в обвинительном акте Министерства юстиции в отношении четырех российских солдат, которые могли совершить военные преступления против американца в Украине, говорится в материале.