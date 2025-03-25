Расследовала российские преступления и утечки ЦРУ: в США нашли мертвым экс-прокурора

43-летнюю Джессику Абер, бывшего прокурора Восточного округа Вирджинии, обнаружили мертвой в собственном доме в субботу, 22 марта. Она в частности расследовала российские военные преступления.

Она работала над делами, связанными с финансовым мошенничеством, государственной коррупцией и эксплуатацией детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о смерти Абер

Правоохранительные органы начали расследование причин ее смерти. Один из близких друзей семьи рассказал изданию, что ее смерть, вероятно, связана с "давней медицинской проблемой".

Абер присоединилась к прокуратуре Восточного округа Вирджинии в 2009 году, работая помощником федерального прокурора. Согласно данным Министерства юстиции США, она занималась делами, связанными с финансовыми махинациями, государственной коррупцией и эксплуатацией детей.

В августе 2021 года тогдашний президент США Джо Байден предложил ее кандидатуру на должность главного прокурора округа, и Сенат поддержал ее единогласно.

Абер оставила свою должность в начале 2025 года после вступления в должность президента Дональда Трампа.

Как отмечает New York Post, под ее руководством расследовались резонансные дела, в частности по утечкам секретной информации из ЦРУ и финансовых махинаций российских граждан в США.

Среди самых громких дел, которыми она занималась, было дело компании Eleview International Inc., руководителей которой обвиняли в "трех различных схемах незаконной передачи чувствительных американских технологий в Россию".

Также Абер участвовала в обвинительном акте Министерства юстиции в отношении четырех российских солдат, которые могли совершить военные преступления против американца в Украине, говорится в материале.