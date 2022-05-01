Умерла художница-шестидесятница Любовь Панченко, которая месяц страдала во время оккупации Бучи

В Буче Киевской области умерла известная художница-шестидесятница Любовь Панченко. Она принадлежала к плеяде художников, активно развивавших украинскую культуру во времена хрущевской оттепели.

Соответствующую информацию сообщил Бучанский городской глава Анатолий Федорук. Он написал об этом 30 апреля.

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После месяца тяжелой оккупации умерла Любовь Панченко

Наша громада сейчас понесла большую потерю – Буча и вся Украина обеднели на еще один щедрый, неповторимый талант. На 85-м году жизни отошла в вечность почетная гражданка города, лауреат премии имени Василия Стуса, художница-модельерка Любовь Панченко,

– написал чиновник.

Также он рассказал несколько фактов о шестидесятнице. В частности:

она из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры;

у всего ее творчества был ярко выраженный украинский колорит, из-за чего художницу преследовали, а ее картины скрывали.

"Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия", – рассказал мэр города.

Во время оккупации Бучи шестидесятница голодала

Издание "Украина Молодая" писало, что художница в течение месяца оккупации Бучи голодала. Затем ее эвакуировали и доставили в больницу. Заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская рассказала, что женщину искали, ведь не знали, где она.

"Любовь Михайловну 2 апреля привезли в столичную больницу, но мы еще об этом не знали и искали ее повсюду: нам давали какие-то другие совсем адреса, ходили разные слухи. И только, когда ее уже в этой 5-й больнице переводили из одного отделение в другое наконец-то кто-то среагировал, что лежит же запрос-поиск на человека", – рассказала Лодзинская.

Тогда заведующая объясняла, что шестидесятницу несколько раз переводили, а затем пытались решить вопрос дальнейшего пребывания. Ведь тогда у художницы было необходимое разрешение.

Коротко о жизни и деятельности Любови Панченко

Источник: "Википедия"