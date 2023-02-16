Сама пошла за кораблем: в Петербурге обнаружили мертвой сотрудницу минобороны России
Как-то так случилось, что Россия несет потери не только на поле боя. Так, в Петербурге обнаружили мертвой сотрудницу оборонного ведомства страны-агрессорки Марину Янкину.
По имеющейся информации, она являлась начальницей финансового обеспечения минобороны по Западному округу. Известно, что Марина Янкина была обнаружена под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Могла совершить самоубийство
Как рассказывают журналисты, ее тело обнаружили вблизи дома по улице Замшиной, 31. Сообщение о смерти Янкиной поступило 16 февраля, но саму чиновницу нашли накануне – 15 февраля.
Интересно, что на общем балконе на 16-м этаже дома правоохранители затем обнаружили документы, а также личные вещи погибшей. Полицейские предполагают, что она могла покончить с жизнью. Известно, что погибла она от травм, характерных после падения с высоты. Собственно, потому и рассматривают одной из версий самоубийство.
Заметим, что до работы в минобороны Янкина занимала должность в федеральной налоговой службе. Она также являлась заместителем председателя комитета имущественных отношений мэрии Санкт-Петербурга.
К слову, враг продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Так что не лишним будет напомнить, что там по статистике.
Уже более 140 тысяч ликвидированных
- По данным Генштаба, по состоянию на утро 16 февраля удалось ликвидировать 140 060 российских захватчиков. А за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили 690 бойцов "второй армии мира".
- Напоминаем, что приведенные выше цифры приблизительны. Достоверно подсчитать уничтоженных врагов крайне непросто. Особенно в зонах ведения активных боевых действий.
- Не стоит забывать, что оккупанты теряют еще и немало техники в войне против Украины. В металлолом уже удалось превратить 3 296 танков, 6 517 боевых бронированных машин, 466 РСЗО, 239 средств ПВО, 298 самолетов, а также 287 вертолетов.
- А еще на балансе вражеского войска на 2 012 БПЛА оперативно-тактического уровня, 857 крылатых ракет, 18 судов, 5 167 автомобилей и автоцистерн и 219 единиц спецтехники меньше.