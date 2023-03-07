Боролась за жизнь 11 месяцев: скончалась пресс-секретарь ГСЧС, пострадавшая от ракетного удара

Во вторник, 7 марта, скончалась спикер ГСЧС Днепропетровщины Евгения Дудка. Она сражалась за жизнь 11 месяцев.

Евгения Дудка получила ранения во время повторной ракетной атаки на днепровский аэропорт 10 апреля 2022, когда спасатели ликвидировали последствия предыдущей.

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"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", – написал ее муж Игорь Гетало.

Спасательница перенесла более одиннадцати операций. 31 мая 2022 ее отвезли на лечение в Германию.

В феврале 2023 года она вернулась в Днепр.

Что известно об обстреле Днепра 10 апреля

Евгения вместе с мужем Игорем и другими спасателями попали под повторный российский ракетный удар по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. Пресс-секретарь ГСЧС получила тяжелые ранения.

Сначала спасательница проходила лечение в Днепре, затем ее доставили в клинику "Шарите" в Германии. В феврале 2023 года она вернулась в Украину, поскольку была недовольна лечением за границей.

Через несколько дней после возвращения она посетила своих коллег. 24 февраля спасительница написала пост, в котором рассказала о своих воспоминаниях о 24 февраля 2022 года

Война кардинально изменила мою жизнь. Унесла здоровье, мое любимое дело и не дала насладиться семейной жизнью. И на мою судьбу пришлось две войны – с конченым русским миром и война за выживание,

– написала она.



Евгения вместе с коллегами / Фото с фейсбука

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами "За мужество" ІІІ степени спасателей Днепропетровщины, попавших под обстрел российских войск в международном аэропорту 10 апреля. Орденами награждены шесть специалистов: капитаны службы гражданской защиты Игорь Габиевский и Николай Яковлев, майоры службы гражданской защиты Игорь Гетало, Дмитрий Грибанов и Евгения Дудка, старшина Александр Дерманец.