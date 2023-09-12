Прожил 3 дня после удара: умер собака, пострадавшая в результате атаки на Сумы

Сегодня, 12 сентября, умерла собака, которая пострадала от российских обстрелов в Сумах. Животное получило серьезные травмы.

Пес, извлеченный из-под завалов, не прожил долго

Собака также была уже в преклонном возрасте. Организация защиты и спасения животных в Украине UAnimals с грустью сообщила, что спасти его жизнь не удалось.

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Нам очень жаль, что не удалось спасти жизнь. UAnimals сочувствует владельцу собаки и всем, кто потерял животных в результате российской агрессии,

– высказались в организации.



Собаке было ориентировочно 10 лет / Скриншот с видео

Отмечают, что ориентировочный возраст животного – 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела.



Пес в ветбольнице 9 сентября / Фото Общественного

Травмы собаки были очень серьезными: видео

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