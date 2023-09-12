Прожил 3 дня после удара: умер собака, пострадавшая в результате атаки на Сумы
Источник:UAnimals
Сегодня, 12 сентября, умерла собака, которая пострадала от российских обстрелов в Сумах. Животное получило серьезные травмы.
Пес, извлеченный из-под завалов, не прожил долго
Собака также была уже в преклонном возрасте. Организация защиты и спасения животных в Украине UAnimals с грустью сообщила, что спасти его жизнь не удалось.
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Нам очень жаль, что не удалось спасти жизнь. UAnimals сочувствует владельцу собаки и всем, кто потерял животных в результате российской агрессии,
– высказались в организации.
Собаке было ориентировочно 10 лет / Скриншот с видео
Отмечают, что ориентировочный возраст животного – 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела.
Пес в ветбольнице 9 сентября / Фото Общественного
Травмы собаки были очень серьезными: видео
Главное об ударе по Сумам
- Около 05:30 утра 8 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам.
- В результате атаки пострадали четыре человека. Двух человек – 70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину в тяжелом состоянии – удалось спасти из-под завалов. Вечером 8 сентября одна из раненых скончалась в больнице.
- Повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств.
- Из-под завалов одного из домов, как сообщали в Министерстве внутренних дел, удалось спасти собаку. Впрочем, раненному в результате вражеской атаки животному не удалось прожить долго.