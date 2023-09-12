Пес, якого витягли з-під завалів, не прожив довго
Собака також був вже в похилому віці.Організація захисту й порятунку тварин в Україні UAnimals з сумом повідомила, що врятувати його життя не вдалось.
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Нам дуже шкода, що не вдалося врятувати життя. UAnimals співчуває власникові собаки та всім, хто втратив тварин унаслідок російської агресії,
– висловилися в організації.
Собаці було орієнтовно 10 років / Скриншот з відео
Зазначають, що орієнтовний вік тварини – 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу.
Пес у ветлікарні 9 вересня / Фото Суспільного
Травми собаки були дуже серйозними: відео
Головне про удар по Сумах
- Близько 05:30 ранку 8 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах.
- Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Двох людей – 70-річного чоловіка та 65-річну жінку у важкому стані – вдалося врятувати з-під завалів. Ввечері 8 вересня одна з поранених померла в лікарні.
- Пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів.
- З-під завалів одного з будинків, як повідомляли в Міністерстві внутрішніх справ, вдалося врятувати собаку. Утім пораненій внаслідок ворожої атаки тварині не вдалося прожити довго.