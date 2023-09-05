Назначение Умерова свидетельствует о твердом решении Киева вернуть Крым, – Politico
Источник:Politico
Американские журналисты считают, что назначение крымского татарина на должность министра обороны Украины дает минимум два четких сигнала. В частности, оно свидетельствует о намерениях Украины.
Журналисты объясняют, что в целом назначение Умерова дает четкие сигналы как противникам, так и союзникам Киева. Кстати говоря, назначение нового министра должно состояться уже 6 сентября.
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Что значит назначение Умерова министром обороны
Два четких сигнала союзникам и противникам Украины: Киев серьезно настроен на очистку от коррупции и непоколебим касаемо возвращения Крыма из-под контроля России,
– отметили журналисты.
Они также напомнили, что Рустем Умеров был главой комиссии Украины по мониторингу международной финансовой и военной помощи во время войны. Более того, работая председателем Фонда государственного имущества, он активизировал приватизационные процессы в стране.
"Помимо его финансовой хватки, назначение Умерова будет означать более глубокую интеграцию крымскотатарской общины в процесс принятия решений в Киеве. Это также четко свидетельствует о непреклонной решимости Украины вернуть Крым", – заверили журналисты.
Первый крымский татарин во главе Минобороны Украины
Рустам Умеров станет первым мусульманином и крымским татарином в должности министра обороны Украины. Журналисты даже спросили о нем у главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.
Он сильный менеджер со стратегическим видением, у которого хорошо налажены международные связи в США, Европейском Союзе, арабском мире, Турции и странах Центральной Азии,
– заверил Чубаров.
Кроме того, издание Al Arabia News отметило, что Украина планирует получить первого в истории мусульманского и крымскотатарского министра обороны Рустема Умерова.
Журналист турецкого медиаконгломерата Ciner Media Group Али Синар, базирующийся в американском офисе Bloomberg, заявил:
- назначение Умерова важно;
- в украинском правительстве политик будет не первым представителем крымскотатарского народа. Ведь первым заместителем главы МИД Украины является Эмине Джапарова.
Умеров владеет турецким языком. Назначение крымскотатарского лидера в критически важное министерство является месседжем для России, которая несправедливо оккупировала Крым. Турция всегда делала четкие заявления по Крыму,
– написал Али Синар.
Кстати, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфолл отметил, что "о Крыме никогда не забудут", если министром обороны будет Рустем Умеров.
"Это отличная новость", – заметил Макфол.
Он также добавил, что не является военным специалистом, однако знает Умерова много лет и всегда был поражен его достижениями на разных аренах.
Изменения в Министерстве обороны Украины
- Вечером 3 сентября Владимир Зеленский заявил, что решил сменить министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова на должность назначат Рустема Умерова. Это произошло после ряда скандалов, связанных в большинстве с закупками в Минобороны.
- Уже на следующий день, 4 сентября, Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Более того, в этот же день Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества.
- "Слуги народа" объясняли, что 5 сентября народные депутаты проголосуют за увольнение Алексея Резникова с должности. Уже на следующий день запланировано назначение Умерова. Кроме того, заявили, что после голосования в Раде Умеров должен встретиться с фракцией партии "Слуг народа".