"Работали" преимущественно из Турции: Чубаров рассказал, как Россия хотела сорвать назначение Умерова

Россияне ощущают угрозу со стороны нового украинского министра. Как известно, должность министра обороны Украины после Алексея Резникова занял Рустем Умеров.

Новый глава Минобороны Рустем Умеров является крымским татарином, поэтому для него освобождение Крыма приобретает личное измерение. На Западе его назначение расценили как определенный сигнал от Офиса Президента, мол, окупантов из Крыма однозначно выгонят. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в комментарии 24 Каналу о том, как на изменения в верхушке Минобороны отреагировали в России.

Смотрите также Имеет безупречную репутацию и нацелен на деоккупацию Крыма: что известно о Рустеме Умерове.

Россияне чувствуют, что им осталось недолго

Я также заметил акцент на крымском векторе во многих зарубежных обсуждениях по поводу смены руководства Министерства обороны Украины. Кстати, именно под таким углом назначение Рустема Умерова рассматривают особенно в России. Видимо, чувствуют, что время расплаты за совершенные ими преступления неизбежно,

– сказал Чубаров.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, российские политики и пропагандисты ощущают неотвратимость освобождения Крыма и бесятся из-за этого. Россияне понимают свое бессилие и отчаянно хватаются за привычные вещи – усиливают репрессии в оккупированном Крыму против крымских татар и этнических украинцев, а также пытаются демонизировать и дискредитировать Украину.

Частью этих усилий стала пропагандистская кампания против Умерова. Таким образом, Россия хотела сорвать его назначение на должность министра, однако это не удалось.

Наши наблюдения зарубежных СМИ накануне назначения Рустема Умерова министром обороны Украины показывают, что практически все фейки против него готовились в Москве и распространялись через контролируемые российскими спецслужбами иностранные СМИ. В том числе находящимися на территории Турции,

– сообщил Чубаров.

Смотрите также Путин считает, что Зеленский "прикрывает" героизацию нацизма – в МИД Украины отреагировали

Что известно о назначении Умерова