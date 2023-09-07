Новий голова Міноборони Рустем Умєров є кримським татарином, тож для нього звільнення Криму набуває особистого виміру. На Заході його призначення розцінили як певний сигнал від Офісу Президента, мовляв, окупантів із Криму однозначно виженуть. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів у коментарі 24 Каналу про те, як на зміни у верхівці Міноборони відреагували в Росії.

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Росіяни відчувають, що їм лишилося недовго

Я також помітив акцент на кримський вектор у багатьох зарубіжних обговореннях з приводу зміни керівництва Міністерства оборони України. До речі, саме під таким кутом призначення Рустема Умєрова розглядають особливо у Росії. Мабуть, відчувають, що час розплати за скоєні ними злочини неминучий,

– сказав Чубаров.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, російські політики та пропагандисти відчувають невідворотність звільнення Криму і казяться через це. Росіяни розуміють своє безсилля і відчайдушно хапаються за звичні їм речі – посилюють репресії в окупованому Криму проти кримських татар та етнічних українців, а також намагаються демонізувати та дискредитувати Україну.

Частиною цих зусиль стала пропагандистська кампанія проти Умєрова. Таким чином Росія хотіла зірвати його призначення на посаду міністра, проте це не вдалося.

Наші спостереження закордонних ЗМІ напередодні призначення Рустема Умєрова міністром оборони України показують, що практично всі фейки проти нього готувалися в Москві та поширювалися через іноземні ЗМІ, що контролюються російськими спецслужбами. В тому числі з тими, що перебувають на території Туреччини,

– повідомив Чубаров.

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Що відомо про призначення Умєрова