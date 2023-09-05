Російський диктатор Владімір Путін провів засідання організаційного комітету "Пабєда", який має на меті збільшити і так велике "пабєдобєсіє" у Росії. На ньому він розказав, що треба думати про Другу світову та як ставитися до президента України Володимира Зеленського.

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Що патякав Путін

Він звинуватив українців у смертях євреїв під час Другої світової. А потім парадоксальним чином приплів туди президента України. Мовляв, Захід поставив людину з "єврейським корінням, єврейським походженням", щоб прикрити героїзацію нацизму. Вам теж нічого не зрозуміло?

Вони (тобто країни Заходу) прикривають антилюдську сутність, яка покладена в основу сучасної української держави,

– ляпнув Путін.

Захід прикриває Зеленським злочини нацизму? Як не крути, але у словах бункерного немає сенсу.

Із путінського багатослів'я можна зробити один висновок: у Росії все погано, бо голова держави несе маячню, а інші не тільки підхоплюють, а й показують. Після "засідання" до Путіна підійшов "журналіст" (принаймні це була людина з мікрофоном), щоб щось уточнити, а диктатор продовжив розводитися. Він порадив почитати, що пишуть "прості євреї в інтернеті" – мовляв, вони розуміють, що Україна підтримує нацизм. Бункерний був би здивований, якби мав доступ до інтернету, що "прості євреї" не на його боці!

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували путінську маячню.

Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою,

– наголосив Олег Ніколенко.

"Уроки історії" від Путіна

На "засіданні" він прочитав цілу лекцію Олександрові Школьнику – директору центрального музею Великої Вітчизняної війни. Спостерігати за цим було і кумедно, і гидко водночас.

Спершу Путін спитав, скільки євреїв загинуло в Україні. Той сказав, що не готовий відповісти, тоді диктатор назвав цифру у півтора мільйони.

"А хто це робив?" – спитав тоді Путін. Школьник, вочевидь, подумав, що це риторичне запитання, на яке не треба відповідати. Запала довга пауза. Далі він, як справжній школяр, зробив дуже невпевнену спробу: "самі українці, які вступали у підрозділи..." Що за підрозділи – так і не договорив.

Подальший діалог розвивався дуже тупо.

- Які українці? – спитав Путін.

- В сенсі які? – здивувався Школьник.

- У прямому.

Вирішили, що це були не тільки нацисти, а й колабораціоністи, "бандерівці та іже з ними", адже "всьому світу відомо, що саме бандерівці реалізовували жахливий задум нацистів". Відтак Путін заявив, що "нацизм проявляється в русофобії або антисемітизмі" (тільки зверніть увагу на це "або"!), а "у країнах Балтії та в Україні пряма пропаганда нацизму стала нормою".

Цікаво, що більшість тих, хто був на засіданні, сиділа сховавши очі.

Доки Путін "вєщає", його поплічники ховають очі/ Скриншот 24 Каналу

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Країна рашистів

Доки Путін патякає про українців, його поплічники зневірюються в ньому самому. Через поразки росіян Путіна почали критикувати навіть найбільш лояльні його слуги.

Зрадник України Олєг Царьов фактично звинуватив диктатора Путіна у тому, що той вбиває росіян в Україні. Царьов публічно заявив, що з 2013 року події на Донбасі розвивалися за найгіршим сценарієм, а винний не хто інший як Кремль. Мовляв, варіантів змінити події було безліч, але Путін обрав такий сценарій, щоб росіяни почали воювати з росіянами на території України.