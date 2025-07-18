Умеров назначен Секретарем СНБО

Рустем Умеров назначен Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины.

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Что известно о назначении Умерова?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины,

– говорится в указе.

До этого Умеров занимал должность министра обороны Украины.

К слову, ранее Умерова также рассматривали на должность посла Украины в США.

Напомним, что 17 июля на должность министра обороны Украины был назначен Денис Шмыгаль, который ранее занимал должность премьер-министра. Он уже очертил три ключевых направления работы: обеспечение украинских воинов, наращивание производства оружия и улучшение системы работы Министерства.