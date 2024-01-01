"Потребность в дронах четко просчитали": Умеров назвал, сколько БпЛА в 2024 году закупит МО

Рустем Умеров написал колонку, в которой подвел итоги ста дней в должности министра обороны и наметил ориентиры на 2024 год. 24 Канал собрал главные тезисы руководителя Минобороны.

По словам Умерова, один из планов МО на первый квартал 2024 – усилить новые международные коалиции способностей, в частности, по ПВО, безопасности в Черном море, дронам, РЭБ и РЭР, кибербезопасности, артиллерии. Особое внимание в колонке уделено дронам.

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Министерство работает над закупкой и производством дронов

Министерство обороны заказало первые партии FPV-дронов – в 2024 году государство планирует закупить по меньшей мере миллион дронов,

– назвал цифру Умеров.

Он говорит, что идет работа над эффективной логистикой, удешевлением закупок и производством достаточного количества боевых частей.

Министр назвал FPV-дроны эффективным и экономически выгодным средством поражения противника. И объяснил: ранее Минобороны не закупало их, потому что на законодательном уровне не было "четких критериев и правил их применения на поле боя". Поэтому FPV-дроны покупали волонтеры, Минцифры и ОВА.

Уже приняли на вооружение и допустили к эксплуатации 118 образцов новой техники, из них 24 дрона, в том числе FPV.

"Мы начали закрывать проблему с закупкой дронов, внедорожников, РЭБ, боеприпасов. Постепенно удовлетворим потребность в других категориях, таких как тактические наушники или женская форма", – обещает министр.

Еще планируют создать международную коалицию дронов.

Какие планы у Минобороны на 2024 год

За эти два года мы изменились: как страна, как народ, как войско. Теперь мы изучаем собственный опыт, развиваем собственные возможности, наращиваем украинское производство оружия. Наша стратегическая цель – возвращение границ 1991 года. Наш курс – это Украина в НАТО,

– говорится в материале.

Умеров отметил, что МО "впервые на уровне всех сил обороны сформировало согласованную потребность на 2024 год". Это означает, что потребность согласовали с реальными мощностями украинских производителей и планами поставки военно-технической помощи от партнеров.

Новая система закупок, по словам министра, прозрачная и будет соответствовать стандартам НАТО. Непосредственно осуществлять закупки будут "Государственный оператор тыла" и "Агентство оборонных закупок". А все нелетальные покупки перевели на Prozorro.

Еще одно нововведение – Генеральная инспекция Министерства обороны США будет контролировать использование помощи в сфере безопасности.

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