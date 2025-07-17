Правда ли, что Умерова как посла Украины не захотели видеть в США: в СМИ ответили
- Владимир Зеленский изменил решение о назначении Рустема Умерова послом Украины в США.
- Новым кандидатом является Ольга Стефанишина.
- Умерова, вероятно, ждет работа в СНБО.
Несколько дней в медиа ходили слухи, что Рустем Умеров – главный кандидат Владимира Зеленского на должность посла Украины в США. Впрочем, впоследствии президент изменил свое решение.
Ожидается, что теперь новым послом Украины в США станет бывшая министр юстиции Ольга Стефанишина, которую Зеленский уже назначил специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, передает 24 Канал.
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Почему Умеров не станет послом Украины в США?
Новым министром обороны стал Денис Шмыгаль, а самого Рустема Умерова, вероятно, ожидает работа в СНБО. В частности, такое предположение делает нардеп Ярослав Железняк.
Источники телеканала "Мы – Украина" объясняют, что отказ Зеленского от назначения послом в США Умерова не связан с позицией Вашингтона. Мол, неправда, что его не "согласовали" американцы. Отмечается, что кандидатуру Умерова и нескольких других обсуждали внутри Украины. В конце концов, президент остановился на Стефанишиной. Почему – неизвестно.
Источники отмечают, что Умеров – сильный переговорщик, который завоевал хорошее отношение партнеров. Поэтому он точно продолжит работать в команде на международном треке.
Это мнение подтвердил сам Владимир Зеленский.