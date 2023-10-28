Жесткие бои за Авдеевку продолжаются: в Минобороны назвали потери России

Россия не оставляет попыток захватить новые территории Украины, однако наши военные дают врагу достойный отпор. Министр обороны Украины рассказал своему коллеге о ситуации вблизи Авдеевки, которую россияне безуспешно пытаются захватить.

️Министр обороны Рустем Умеров поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили текущую ситуацию на фронте.

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Россия теряет солдат под Авдеевкой

Министр обороны Украины рассказал своему американскому коллеге о потерях страны-агрессора на одном из самых сложных направлений фронта.

Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту – примерно 4 тысячи солдат,

– сказал Умеров.

Потери России под Авдеевкой оценивают по-разному. В частности, в британской разведке сообщали, что на этом направлении страна-агрессор привлекла примерно 8 бригад, понесших существенные потери. Именно на этом направлении наши защитники уничтожили рекордное количество кафиров в сутки: 1380 вражеских солдат.

Кроме этого, он поблагодарил за поддержку Украины. В частности, за поставку оружия и артиллерийских боеприпасов.

Россия пытается окружить Авдеевку