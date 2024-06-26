Умеров посетил позиции подразделений ВСУ на Волчанском направлении
Источник:Министерство обороны
Министр обороны Рустем Умеров 26 июня посетил позиции подразделений ВСУ на Волчанском направлении. Там он заслушал доклад командира тактической группы "Волчанск".
По словам министра, военнослужащие показали высокий уровень готовности и мотивации. Умеров также поблагодарил каждого защитника за их преданность и профессионализм.
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Министр обороны посетил позиции в Харьковской области
Рустем Умеров также сообщил, что посетил командный пункт оперативно-тактической группировки украинских войск на Харьковском направлении (ОТГ Харьков).
Посетил позиции подразделений ВСУ на Волчанском направлении, где заслушал доклад командира тактической группы "Волчанск". Военнослужащие показали высокий уровень готовности и мотивации,
– говорится в сообщении.
Министр добавил, что он, вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, работал на пункте управления одной из механизированных бригад на Северском направлении. Там они обсудили вопросы усиления боевых позиций и обеспечения всем необходимым для эффективного выполнения задач.
Какая ситуация сейчас на Харьковщине
По данным Генштаба, российские военные 10 раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Липцов, Сотницкого Казачка и Глубокого. Также по состоянию на 22:00 26 июня в Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.
На Купянском направлении за сутки оккупанты восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Степной Новоселовки, Синьковки, Стельмаховки и Берестового. Украинские военные отбили шесть штурмов, два боя продолжаются.