Умеров предложил создать Международную рабочую группу по выводу войск России из Украины

14 января в Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. Во время нее Рустем Умеров сделал важное предложение.

О ней министр обороны Украины рассказал в своем фейсбуке. Он отметил, что предложил во время встречи создать Международную рабочую группу, которая будет заниматься выведением российских войск из Украины.

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Важно полностью вывести российские войска

Глава оборонного ведомства отметил, что предложил создать соответствующую рабочую группу на уровне министров обороны, а также советников по национальной безопасности.

Он подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций со временно оккупированных территорий.

– подчеркнул Рустем Умеров.

В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что каждая новая встреча советников лидеров государств по Формуле мира набирает все больше участников. По состоянию на 14 января представлены более 80 стран и интернациональных организаций.

Причем речь идет не только о привычных для нашей страны партнерах из Европы и Северной Америки, но и государствах Латинской Америки, Африки, Азии и Океании.

Представительская встреча. Благодарен каждому лидеру и каждой стране, которые участвуют в этой нашей совместной работе и своим участием подтверждают, что мировой порядок, основанный на правилах, обязательно должен быть восстановлен – для всех на земле, без исключений,

– отметил президент.

Зеленский едет в Швейцарию

В Офисе Президента известили, что 15 января у Владимира Зеленского запланированный визит в Швейцарскую Конфедерацию. Известно, что во время рабочей поездки глава государства встретится с руководителями обеих палат парламента. Также запланированы встречи с лидерами партий и президентом Швейцарии.

Кроме того, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме того, глава государства проведет целый ряд двусторонних встреч в рамках своего визита в Швейцарию.

Отметим, что Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 15 по 19 января. На сайте отмечают, что Владимир Зеленский выступит 16 января.

Специальное обращение президента Украины будут транслировать в рамках панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире". В этой же панели примут участие основатель форума Клаус Шваб и президент Берге Бренде.